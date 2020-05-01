"Холостяк-10": Где и когда смотреть девятый выпуск
В пятницу, 1 мая в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет девятый выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.
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В предыдущем выпуске главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк сразу после индивидуального свидание попрощался с Настей. В новом эфире борьбу за сердце Холостяка продолжат пять конкурсанток.
Так, уже известно, что в девятом выпуске девушки вместе с Максом отправятся на отдых а Египет. В тайне от всех участниц Макс проведет целый день с Дашей. Отметим, что конкурсантки уверены, что Даша покинула проект во время последней церемонии роз.
Второе индивидуальное свидание на этой неделе достанется Вике. Холостяк предложит девушке отправиться в казино.
Смотрите анонс девятого выпуска “Холостяка“ от 1.05.2020:
Как прошел восьмой выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.
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