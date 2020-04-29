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Евгений Киселев: "Лондон – мой любимый город, куда я приезжаю, как домой"

Комментариев: 3
Известный ведущий назвал самые любимые страны и места.
Евгений Киселев: "Лондон – мой любимый город, куда я приезжаю, как домой"
Евгений Киселев: "Лондон – мой любимый город, куда я приезжаю, как домой"
пресс-служба

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Известный журналист и телеведущий Евгений Киселев на протяжение всей своей жизни много путешествует. Причем делает это, как по работе, так и во время отпусков. Ведущая шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV Иванна Онуфрийчук расспросила журналиста, который уже много лет живет в Украине, о самых любимых странах и местах.

“Лондон – мой любимый город, куда я приезжаю, как домой. Когда я долго туда не приезжаю, начинаю скучать. Вот за Москвой я не скучаю, хоть 12 лет живу в Украине.

Если говорить о стране, то Америка. Я влюблен в Америку, скучаю по ней, так как не был там уже лет 5. Еще очень люблю Израиль. Когда я в 1989 году первый раз туда попал, – это был культурный шок для меня. Я был первым советским журналистом, который привез оттуда полдюжины позитивных репортажей. Не про “военщину“, а про то, что это нормальная страна, где есть нормальная повседневная жизнь“, – поделился журналист.

Евгений Киселев
Евгений Киселев
пресс-служба

Ранее ведущий Анатолий Анатолич рассказал о воспитании девушек, любимые тату и второй марафон в жизни.

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Теги: Без краватки, Евгений Киселев
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  29.04.2020, 17:21
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гость
А в каком году дал подписку американской разведке?
гость  (аноним)  29.04.2020, 17:13
Оценка:  0
гость
Как-то много Киселевых на ТВ развелось... Сплошное Кисель-ТВ
Ненси Пелосси  (аноним)  29.04.2020, 16:57
Оценка:  0
Ненси Пелосси
хyй с ним с Киселевым, шо за соска у него интервью берет?
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