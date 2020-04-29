Как воспримут конкурентки возвращение участницы - можно увидеть в романтическом реалити «Холостяк-10» в эту пятницу, 1 мая в 19:00, на СТБ .

Возвращение Даши и самое азартное свидание: что покажут в 9 выпуске "Холостяк-10" пресс-служба

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В эту пятницу, 1 мая в 19:00, на СТБ выйдет 9 выпуск романтического реалити «Холостяк-10». На свидание с Максом отправится Даша, которая еще на прошлой Церемонии роз была уверена, что покидает проект. Главный герой пригласил участницу в Египет. Что ждет пару в этот день – читайте в анонсе.

В 8 выпуске Церемония роз превратилась для Даши в настоящее приключение. С полной уверенностью, что проект для нее закончен, участница садилась в машину. Однако там ее ждал сюрприз – плюшевый мишка и билет в Египет! В тайне от всех участниц Макс и Даша проведут целый день в солнечной стране. Главный герой предложит спутнице попробовать то, чего он и сам еще никогда не пробовал!

Я уже ничего не боюсь, – признается Холостяку Даша.

В конце дня пара получит возможность расслабиться и стать еще ближе друг к другу.

Даша и Макс пресс-служба

Второе индивидуальное свидание на этой неделе достанется Вике.

Хотела я тебя украсть, а украл ты меня. Я этому безумно рада, – скажет девушка Холостяку.

Макс и Вика пресс-служба

Макс пригласит участницу в казино, чтобы узнать, насколько она азартна.

Моя цель – проиграть все наши деньги. Мне хотелось посмотреть, как Вика на это отреагирует. Казино – это то место, где ты действительно можешь оценить отношение человека к победе и, самое главное, к поражению, – поделится идеей свидания Холостяк.

Как же проявит себя девушка? Не захватит ли ее полностью чувство азарта?

Кроме того, не пропустите одну из самых неожиданных и эмоциональных Церемоний роз на проекте!

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