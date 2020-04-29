Возвращение Даши и самое азартное свидание: что покажут в 9 выпуске "Холостяк-10"
Читай также: “Холостяк-10“: Кто покинул шоу в восьмом выпуске
В эту пятницу, 1 мая в 19:00, на СТБ выйдет 9 выпуск романтического реалити «Холостяк-10». На свидание с Максом отправится Даша, которая еще на прошлой Церемонии роз была уверена, что покидает проект. Главный герой пригласил участницу в Египет. Что ждет пару в этот день – читайте в анонсе.
В 8 выпуске Церемония роз превратилась для Даши в настоящее приключение. С полной уверенностью, что проект для нее закончен, участница садилась в машину. Однако там ее ждал сюрприз – плюшевый мишка и билет в Египет! В тайне от всех участниц Макс и Даша проведут целый день в солнечной стране. Главный герой предложит спутнице попробовать то, чего он и сам еще никогда не пробовал!
Я уже ничего не боюсь, – признается Холостяку Даша.
В конце дня пара получит возможность расслабиться и стать еще ближе друг к другу.
Второе индивидуальное свидание на этой неделе достанется Вике.
Хотела я тебя украсть, а украл ты меня. Я этому безумно рада, – скажет девушка Холостяку.
Макс пригласит участницу в казино, чтобы узнать, насколько она азартна.
Моя цель – проиграть все наши деньги. Мне хотелось посмотреть, как Вика на это отреагирует. Казино – это то место, где ты действительно можешь оценить отношение человека к победе и, самое главное, к поражению, – поделится идеей свидания Холостяк.
Как же проявит себя девушка? Не захватит ли ее полностью чувство азарта?
Минулої п'ятниці дехто з вас, шановні, зазначив, що не витримує перипетій на проєкті #Холостяк і серце просто виривається назовні😂 Тому мусимо попередити (Увага! Attention! Achtung!): запасайтеся заспокійливим, адже на вас чекає максимально напружена п'ятниця😈 Зустрічаємося, як завжди, о 19:00 на телеканалі #СТБ❤ #МожливоВсе
Кроме того, не пропустите одну из самых неожиданных и эмоциональных Церемоний роз на проекте!
Ранее мы писали, что участница шоу “Холостяк“ рассказала о пластический операциях.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил