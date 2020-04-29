Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Возвращение Даши и самое азартное свидание: что покажут в 9 выпуске "Холостяк-10"

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 0
Как воспримут конкурентки возвращение участницы - можно увидеть в романтическом реалити «Холостяк-10» в эту пятницу, 1 мая в 19:00, на СТБ .

Возвращение Даши и самое азартное свидание: что покажут в 9 выпуске
Возвращение Даши и самое азартное свидание: что покажут в 9 выпуске "Холостяк-10"
пресс-служба

Читай также: “Холостяк-10“: Кто покинул шоу в восьмом выпуске

В эту пятницу, 1 мая в 19:00, на СТБ выйдет 9 выпуск романтического реалити «Холостяк-10». На свидание с Максом отправится Даша, которая еще на прошлой Церемонии роз была уверена, что покидает проект. Главный герой пригласил участницу в Египет. Что ждет пару в этот день – читайте в анонсе. 

В 8 выпуске Церемония роз превратилась для Даши в настоящее приключение. С полной уверенностью, что проект для нее закончен, участница садилась в машину. Однако там ее ждал сюрприз – плюшевый мишка и билет в Египет! В тайне от всех участниц Макс и Даша проведут целый день в солнечной стране. Главный герой предложит спутнице попробовать то, чего он и сам еще никогда не пробовал! 

Я уже ничего не боюсь, – признается Холостяку Даша.

В конце дня пара получит возможность расслабиться и стать еще ближе друг к другу. 

Даша и Макс
Даша и Макс
пресс-служба

Второе индивидуальное свидание на этой неделе достанется Вике.

Хотела я тебя украсть, а украл ты меня. Я этому безумно рада, – скажет девушка Холостяку.

Макс и Вика
Макс и Вика
пресс-служба

Макс пригласит участницу в казино, чтобы узнать, насколько она азартна.

Моя цель – проиграть все наши деньги. Мне хотелось посмотреть, как Вика на это отреагирует. Казино – это то место, где ты действительно можешь оценить отношение человека к победе и, самое главное, к поражению, – поделится идеей свидания Холостяк.

Как же проявит себя девушка? Не захватит ли ее полностью чувство азарта?

Кроме того, не пропустите одну из самых неожиданных и эмоциональных Церемоний роз на проекте! 

Ранее мы писали, что участница шоу “Холостяк“ рассказала о пластический операциях.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: реалити -шоу, холостяк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь