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Дмитрий Комаров отправился на поиски Нового Будды, который должен спасти весь мир

Спецтема: ТВ и телешоу
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Дмитрий Комаров разгадает таинственные секреты китайских гор и узнает, когда явится Будда Будущего, который спасет мир от кризиса.
Дмитрий Комаров отправился на поиски Нового Будды, который должен спасти весь мир
Дмитрий Комаров отправился на поиски Нового Будды, который должен спасти весь мир
пресс-служба

Сегодня, 29 апреля, в 22.45 на канале “1+1“ выходит финальный двойной выпуск весеннего сезона тревел-шоу “Мир наизнанку“. Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев, побывав во всех уголках Поднебесной, в этот раз отправятся в самую таинственную часть экспедиции - китайские горы.

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Древние китайцы называли горы лестницей в небо и верили, что на их вершине живут боги, от которых произошло человечество. Недостижимые, мистические и необъятные высоты стали для китайцев центром религиозной жизни. В этой части экспедиции по духовным местам Поднебесной Дмитрий Комаров отыщет в горах мистическое послание предков о пришествии на Землю Нового Будды. Жители Китая верят, что Новый Будда сможет сделать весь мир счастливым, остановив кризисы, проблемы и катаклизмы.

Дмитрий Комаров в Китае
Дмитрий Комаров в Китае
пресс-служба

Его пришествия буддисты ждут столетиями и передают эту легенду из поколения в поколение. Еще более тысячи лет назад китайцы вырезали в горе гигантскую статую Будды Будущего и утверждают, что он будет выглядеть именно так. Дмитрий Комаров отправится в это место паломничества и покажет зрителям, как древним китайцам удалось вырубить в скале 70-метрового Будду.

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Монахи расскажут украинским путешественникам, где именно по древним легендам должен появиться Новый Будда. Изменив маршрут путешествия, команда “Мира наизнанку“ отправится в одни из самых красивых монастырей Китая на поиски человека, который изменит жизнь всей планеты.

Дмитрий Комаров в Китае
Дмитрий Комаров в Китае
пресс-служба

Кроме того, в новой серии “Мира наизнанку“ зрителей ждет знакомство с еще одним сверхчеловеком - легендарным мастером, который в буквальном смысле приручил раскаленный металл. Он является одним из последних мастеров тысячелетней китайском традиции и создает опасное и зрелищное шоу - фейерверк из раскаленного до 1600 градусов металла. Дмитрий Комаров узнает все секреты создания необычного салюта под название «Железный цветок», а также сам рискнет стать участником экстремального огненного шоу.

“Если я допущу ошибку, рискую получить сильнейшие ожоги“, - поделится своими опасениями перед выходом на сцену ведущий. 

Дмитрий Комаров в Китае
Дмитрий Комаров в Китае
пресс-служба

Удастся ли Дмитрию Комарову найти будущего Будду, какие еще секреты скрывают мистические вершины Поднебесной, и как жители небольшой китайской деревни прорубили в горах дорогу смерти - смотрите в финальной двойной серии весеннего сезона “Мира наизнанку“ уже сегодня в 22.45 на канале “1+1“.

Ранее Дмитрий Комаров рассказал, как остановил пассажирский самолет посреди взлетно-посадочной полосы.

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Теги: Мир наизнанку, Дмитрий Комаров, Китай
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Источник: Ivona bigmir)net

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