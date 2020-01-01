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Самые провальные фильмы: Какие картины понесли убытки в 2019 году

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ТОП-5 самых убыточных фильмов прошлого года.
Самые провальные фильмы: Какие картины понесли убытки в 2019 году
Самые провальные фильмы: Какие картины понесли убытки в 2019 году
kinoafisha.ua

В Сети подсчитали, какие киноленты принесли своим создателям наибольшие убытки в 2019 году. Киноэксперты выяснили, выручка от каких фильмов не смогла окупить затрат на съемки и рекламу. 

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Так, лидером рейтинга самых провальных фильмов 2019 года стала картина “Люди Икс: Темный Феникс“. Убытки составили 133 млн долларов.

На второй строчки ТОП-5 оказался фильм “Терминатор: Фатум“. Создатели продолжения франшизы потеряли 122,6 млн долларов.

Третье место занял фильм-мюзикл “Кошки“ с убытками в размере 113,6 млн долларов.

Четвертое место антирейтинга в научно-фантастического фильма “Двойник“ с 111,1 млн долларов убытков.

На последнем месте ТОП-5 самых провальных фильмов 2019 года оказалась анимационная кинолента “Потерянное звено“. Убытки составили 101,3 млн долларов.

Ранее были названы ТОП-10 самых прибыльных фильмов 2019 года.

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Теги: рейтинг, самые провальные фильмы, кино, убытки
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Источник: Ivona bigmir)net

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