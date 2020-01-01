Модель Джиджи Хадид впервые станет мамой

25-летняя модель беременная первенцем.

Всемирно известная американская модель палестинского происхождения Джиджи Хадид готовится стать мамой. 25-летняя звезда и ее бойфренд, 27-летний британский музыкант пакистанского происхождения, бывший участник “One Direction“ Зейн Малик ожидают на рождения первенца.

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Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, близкие к паре, сейчас Хадид находится на двадцатой недели беременности. В данный момент будущие родители - на самоизоляции на ферме семьи Джиджи в штате Пенсильвания.

Напомним, что Хадид и Малик начали встречаться в ноябре 2015 года. Cпустя 2,5 года пара рассталась. Позже они сошлись, но в ноябре 2018 снова объявили о расставании. А в январе 2020 года знаменитости возобновили отношения.

Джиджи Хадид и Зейн Малик станут родителями GettyImages

Ранее супермодель Белла Хадид показала яркие кадры с сестрой Джиджи.

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