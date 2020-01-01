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Модель Джиджи Хадид впервые станет мамой

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25-летняя модель беременная первенцем.
Модель Джиджи Хадид впервые станет мамой
Модель Джиджи Хадид впервые станет мамой
GettyImages

Всемирно известная американская модель палестинского происхождения Джиджи Хадид готовится стать мамой. 25-летняя звезда и ее бойфренд, 27-летний британский музыкант пакистанского происхождения, бывший участник “One Direction“ Зейн Малик ожидают на рождения первенца. 

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Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, близкие к паре, сейчас Хадид находится на двадцатой недели беременности. В данный момент будущие родители - на самоизоляции на ферме семьи Джиджи в штате Пенсильвания.

Напомним, что Хадид и Малик начали встречаться в ноябре 2015 года. Cпустя 2,5 года пара рассталась. Позже они сошлись, но в ноябре 2018 снова объявили о расставании. А в январе 2020 года знаменитости возобновили отношения.  

Джиджи Хадид и Зейн Малик станут родителями
Джиджи Хадид и Зейн Малик станут родителями
GettyImages

Ранее супермодель Белла Хадид показала яркие кадры с сестрой Джиджи.

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Теги: Джиджи Хадид, Зейн Малик
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Источник: Ivona bigmir)net

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