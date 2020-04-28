Популярный в 2000-х артист, который сейчас живет в США, сообщил о заболевании коронавирусом .

Сменивший пол звезда 2000-х Оскар заразился COVID-19 instagram.com/scarlettlaqueenpage

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Певица Скарлетт Ля Куин, которая в начале 2000-х годов была известна как исполнитель Оскар, или Шамиль Малкандуев - заболела COVID-19. Об этом артистка, которая сейчас живет в США, написала в своем Инстаграм.

По словам трансгендера, она почувствовала недомогание еще 8 марта, когда была в Нью-Йорке. Первыми симптомами стали боль в горле и нехарактерная слабость. Когда артистка обратилась к врачам, ей сделали тест на Covid-19, который оказался положительным. Однако, по словам Скарлетт, ее отказались класть в больницу из-за нехватки мест.

Через неделю пришел результат и он был положительный. Мой лечащий доктор сказал, что ничем помочь не может, так как лекарств нет. Серьезным симптомом может считаться только наличие высокой температуры и невозможность дышать. «Сидите дома, и лечите так как лечили бы простуду“Тут я понимаю, что никто не поможет. Никто ничего не знает об этом вирусе и как он себя поведет в каждом отдельном случае. Я просто выхожу на улицу и начинаю молиться. Молюсь как никогда. И знаете... меня по чуть-чуть начало отпускать. Дыхание медленно, но верно начало восстанавливаться, - написала артистка.

Сменивший пол звезда 2000-х Оскар заразился COVID-19 instagram.com/scarlettlaqueenpage

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Также Скарлетт отметила, что ей уже гораздо лучше и выразила надежду, что скоро все вернутся к нормальной жизни.

Не побоюсь сказать, что это было чудо - мне действительно стало легче. Молитвы помогали как ничто другое. Сейчас я восстанавливаюсь, чувствую себя лучше и главное - могу дышать! Не побоюсь сказать, что это было чудо - мне действительно стало легче... Нью Йорк превратился в пост апокалиптический мир - пустой, мрачный, с повисшим страхом в воздухе. Сейчас люди привыкли и сплотились. Очень много поддержки от посторонних людей друг к другу. Ощущается, что волна идет на спад и скоро, надеюсь, мы вернемся к нормальной жизни. Я лишь хочу сказать Богу спасибо и что ценю жизнь, как никогда, - отметила певица.

Сменивший пол звезда 2000-х Оскар заразился COVID-19 instagram.com/scarlettlaqueenpage

Напомним, что Оскар в свое время стал популярным благодаря таким хитам, как “Бег по острию ножа“, “Между мной и тобой“ и “Мажь вазелином“. В начале 2020 года он совершил каминг-аут, заявив, что никогда не принимал свое мужское тело и страдал от этого - и представил себя обновленного в лице женщины Скарлетт.

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