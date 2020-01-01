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СМИ рассекретили имя таинственного бойфренда Эммы Уотсон

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Им оказался бывший продавец марихуаны.
СМИ рассекретили имя таинственного бойфренда Эммы Уотсон
СМИ рассекретили имя таинственного бойфренда Эммы Уотсон
GettyImages

В октябре 2019 года папарацци застукали британскую актрису и и активистку Эмму Уотсон за поцелуями с неизвестным длинноволосым мужчиной. А спустя полгода СМИ удалось рассекретить личность нового бойфренда звезды “Гарри Поттера“.

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Как пишет издание The Daily Mail, таинственным возлюбленным артистки оказался 30-летний американский бизнесмен Лео Робинтон. Сообщается, что раньше парень работал в фирме, которая занимается легальной продажей лечебной марихуаны. Но в июне 2019 года Робинсон решил уйти из этого бизнеса.

Отмечается, что Лео удалил все свои аккаунты из соцсетей после того, как СМИ обнародовали его совместные кадры с Уотсон. Однако паре все же не удалось сохранить отношения в тайне.

Напомним, ранее Эмма Уотсон впервые рассказала о болезни мамы.

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Теги: Эмма Уотсон
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Источник: Ivona bigmir)net

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