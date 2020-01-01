Эксперт “Одруження наосліп” рассказала, как понять, что мужчина готов к серьезным отношениям

Психолог Ирина Кириченко подсказала, как узнать, что мужчина уже готов к серьезным отношениям.

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Психолог проекта “Одруження наосліп” Ирина Кириченко, новый выпуск которого зрители увидят сегодня в 22:45 на телеканале “1+1”, рассказала, как понять, что мужчина уже готов к серьезным отношениям.

“Мужчина может быть не готов к серьезным отношениям в силу своей психологической незрелости. Возраст не означает зрелость, ведь и в 23 года парень может транслировать все основные качества зрелой личности, и наоборот – мужчина в 45 лет без одобрения авторитетного лица и шага не сделает. Другой вариант - мужчина готов к серьезным отношениям, но не с вами”, - комментирует Ирина Кириченко, и рассказывает, какие качества свидетельствуют о том, что мужчина уже “взрослый”.

1. Ответственность. Он понимает, что все достижения и неудачи в жизни - это опыт и дело его рук. Мужчина не обвиняет свое детство, родителей, бывшую, правительство в собственной несостоятельности.

2. Держит слово. Мужчина всегда выполняет обещания. Если вы замечаете, что любимый легкомысленно относится к обещаниям, данным своим друзьям, или коллегам - это должно насторожить.

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3. Уважает себя и других. Он отстаивает свои личные границы и уважает ваши. Говорит, когда ему что-то не нравится, а не умалчивает это. Умеет говорить “нет” в тактичной форме, а не раздает пустые обещания, потому что не может отказать. Уважает выбор других, а не пытается переделывать или воспитывать.

4. Финансово независимый. Мужчина может обеспечить комфортный уровень жизни, но деньги не являются самоцелью и средством самоутвердиться. Это не единственный критерий его успешности.

5. Принимает решения самостоятельно. Он может получить консультацию в области, в который он не профессионал, но не спрашивает постоянно у окружающих, как надо действовать. Знает, чего хочет от жизни, умеет ставить цели и достигать их, доводит дело до конца, умеет прощать и просить прощения, если не прав.

Психолог дает несколько советов, как понять, что такой мужчина относится к вам серьезно и рассчитывает на долгосрочные отношения:

“Мужчина проявляет инициативу, а не ждет, пока это сделает девушка. Даже очень застенчивый парень, когда по уши влюблен, глубоко вдохнет, возьмет волю в кулак и сделает первый шаг. Он не пытается всеми правдами и неправдами затащить вас в постель. С удовольствием знакомит со своими друзьями, открытый, говорит на любые темы, интересуется вами. Мужчина пытается проводить вместе с вами все свободное время, вы всегда в приоритете. Он всегда предложит свою помощь, если вы в беде. Строит планы на будущее не просто на словах, а делает конкретные шаги”.

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