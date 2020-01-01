Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Эксперт “Одруження наосліп” рассказала, как понять, что мужчина готов к серьезным отношениям

Комментариев: 0
Психолог Ирина Кириченко подсказала, как узнать, что мужчина уже готов к серьезным отношениям.
Эксперт “Одруження наосліп” рассказала, как понять, что мужчина готов к серьезным отношениям
Эксперт “Одруження наосліп” рассказала, как понять, что мужчина готов к серьезным отношениям
пресс-служба

Читай также: Эксперт “Одруження наосліп“ рассказала, как уберечь брак в условиях карантина

Психолог проекта “Одруження наосліп” Ирина Кириченко, новый выпуск которого зрители увидят сегодня в 22:45 на телеканале “1+1”, рассказала, как понять, что мужчина уже готов к серьезным отношениям.

Мужчина может быть не готов к серьезным отношениям в силу своей психологической незрелости. Возраст не означает зрелость, ведь и в 23 года парень может транслировать все основные качества зрелой личности, и наоборот – мужчина в 45 лет без одобрения авторитетного лица и шага не сделает. Другой вариант - мужчина готов к серьезным отношениям, но не с вами”, - комментирует Ирина Кириченко, и рассказывает, какие качества свидетельствуют о том, что мужчина уже “взрослый”.

1. Ответственность. Он понимает, что все достижения и неудачи в жизни - это опыт и дело его рук. Мужчина не обвиняет свое детство, родителей, бывшую, правительство в собственной несостоятельности.

2. Держит слово. Мужчина всегда выполняет обещания. Если вы замечаете, что любимый легкомысленно относится к обещаниям, данным своим друзьям, или коллегам - это должно насторожить.

Читай также: Эксперт “Одруження наосліп“: Как понять, что мужчине нужен только секс

3. Уважает себя и других. Он отстаивает свои личные границы и уважает ваши. Говорит, когда ему что-то не нравится, а не умалчивает это. Умеет говорить “нет” в тактичной форме, а не раздает пустые обещания, потому что не может отказать. Уважает выбор других, а не пытается переделывать или воспитывать.

4. Финансово независимый. Мужчина может обеспечить комфортный уровень жизни, но деньги не являются самоцелью и средством самоутвердиться. Это не единственный критерий его успешности.

5. Принимает решения самостоятельно. Он может получить консультацию в области, в который он не профессионал, но не спрашивает постоянно у окружающих, как надо действовать. Знает, чего хочет от жизни, умеет ставить цели и достигать их, доводит дело до конца, умеет прощать и просить прощения, если не прав.

Психолог дает несколько советов, как понять, что такой мужчина относится к вам серьезно и рассчитывает на долгосрочные отношения:

Мужчина проявляет инициативу, а не ждет, пока это сделает девушка. Даже очень застенчивый парень, когда по уши влюблен, глубоко вдохнет, возьмет волю в кулак и сделает первый шаг. Он не пытается всеми правдами и неправдами затащить вас в постель. С удовольствием знакомит со своими друзьями, открытый, говорит на любые темы, интересуется вами. Мужчина пытается проводить вместе с вами все свободное время, вы всегда в приоритете. Он всегда предложит свою помощь, если вы в беде. Строит планы на будущее не просто на словах, а делает конкретные шаги”.

Ранее эксперт “Одруження наосліп“ рассказала, имеет ли значение разница в возрасте.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: отношения, Одруження наосліп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь