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Камерон Диас объявила, что может вернуться в кино

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Голливудская звезда не снималась в кино уже шесть лет.
Камерон Диас объявила, что может вернуться в кино
Камерон Диас объявила, что может вернуться в кино
Getty Images

Всемирно известная американская актриса и модель Камерон Диас, которая в конце 2019 года впервые стала мамой, призналась, что может вернутся в кино. Об этом сообщает The Daily Mail

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Знаменитость шесть лет не участвовала в съемкам в фильмах. Последней ее работой была роль мисс Ханниган в картине “Энни“. А в 2018 году Диас официально закончила актерскую карьеру, чтобы посвятить себя семье.

Но в недавнем интервью Камерон рассказала, что не исключает возможности вернуться на большие экраны. Звезда заявила, что никогда не говорит “никогда“, в том числе и об актерстве.

“Само собой, все хотят вернуться к съемкам. И я никогда не говорила “никогда“ относительно продолжения актерской карьеры. Я вообще не тот человек, который говорит “никогда“ о чем-нибудь. Так что да, я готова к возвращению“, - сказала Камерон Диас.

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Теги: Камерон Диас
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
БРОКЕР_666    28.04.2020, 15:08
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БРОКЕР_666
уйди старушка, я в печали
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