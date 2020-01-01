Слушайте музыкальную новинку от певицы LAUTA!

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Певица LAUTA выпустила новый трек и mood-video с интригующим названием “UUU”. “Что Юля имела в виду, называя песню тремя буквами “U”?” – гадают подписчики ее Instagram. Наверное, именно так звучат высокие вибрации, о которых LAUTA упоминала в своих “антивирусных” прямых эфирах.

LAUTA выпустила mood-video на новый трек "UUU" пресс-служба

Лаута рассказывает, что первоначальная версия песни была записана полностью на русском языке еще в далеком 2013 году перед ее вынужденным отъездом во Францию:

“Пожив в Париже несколько лет и выучив французский, я решила добавить в эту песню немного французского рэпа и записать ее по-новому, с учетом изменившегося голоса. За 5 лет занятий с разными педагогами мой голос стал более низким и сформированным. Вернувшись в Киев, я начала сольную карьеру, и эта песня была первой, над которой я начала работать. Я перепела ее уже с “французскими” вставками, которые добавили песне шарма и актуальности. Придумали мы их прямо во время записи на студии вместе с DJ Lutique и Анной Николайчук. “UUU” – так звучат эмоции, которые мы вложили в песню. Если перевести с французского те самые рэп-кусочки, то становится понятно, что песня о том, какие чувства мы испытываем, когда уходит любовь: “Я хочу все это забыть и удалить тебя из своего прошлого”.

LAUTA выпустила mood-video на новый трек "UUU" - видео пресс-служба

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Видео получилось атмосферным и каким-то действительно вибрирующим в хорошем смысле этого слова. После просмотра видео остается послевкусие, как от фантастического фильма Люка Бессона: ярко, аллегорично и интригующе сексуально. Видеоряд построен на контрастных сочетаниях: “космические”, холодные образы, в которых предстает LAUTA, перекликаются с чувственными, эмоциональными и даже немного “безбашенными” кадрами.

LAUTA выпустила mood-video на новый трек "UUU" пресс-служба

Певица объясняет необычное название песни и делится деталями съемки:

“Название у песни не случайно из трех букв. Я верю в магию чисел, и число “3” для меня счастливое. Как вы заметили, названия почти всех моих песен из трех букв. К тому же написанная латиницей буква “U” выглядит как подкова. А три подковы уж точно принесут удачу! Хотя во время съемок огромная буква “U” так шаталась подо мной, что было очень страшно с нее свалиться. Видео на песню мы снимали в феврале, буквально перед началом пандемии. По настроению песня хлесткая, дерзкая, абсолютно неромантичная. И mood-video как раз показывает это настроение в динамике. В нем я предстаю в образе холодной недоступной королевы”.

Песня и видео уже в ротации популярных радиостанций и телеканалов, а также на всех доступных цифровых площадках.

Напомним, ранее DILEMMA выпустила альбом ремиксов и запустила Инста-рубрику позитивных новостей.

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