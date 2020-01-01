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"Я горжусь этим": Участница "Холостяк-10" откровенно рассказала об изменениях во внешности пресс-служба

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Участница романтического реалити СТБ «Холостяк-10» Дана откровенно рассказала в социальной сети об изменениях в своей внешности. Девушка сделала ринопластику носа и таким образом осуществила свою мечту. Почему холостячка решилась на такой шаг – читайте в материале.

Да, я сделала ринопластику. И я абсолютно этого не скрываю. Даже скажу больше: я в определенной степени горжусь этим. Почему? Потому что это с детства была моя мечта и цель. И я самостоятельно без чьей-либо финансовой помощи осуществила эту мечту, – объяснила Дана.

"Я горжусь этим": Участница "Холостяк-10" откровенно рассказала об изменениях во внешности пресс-служба

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Девушка отметила, что стремление к таким изменениям было совсем не из-за нехватки мужского внимания – Дана никогда не была обделена им. Более того, окружающие отмечали что нос с горбинкой – это ее «изюминка».

Просто мне эта «изюминка» не нравилась. Я эстет и визуал. Моя профессия (владелица модельного агентства) – это постоянная оценка внешности людей (все модельные агенты и скауты меня поймут). За 10-15 секунд я вижу каждый элемент асимметрии на лице человека. И вот я постоянно видела свой асимметричный нос, – рассказала участница. – Встречала комментарии, что я и скулы себе сделала, и губы, и уши! За период после участия в съемках «Кохання на виживання». Спасибо за такие случайные комплименты. Я рада, что за 4 года мне удалось настолько лучше внешне выглядеть, что кажется, будто нож пластического хирурга побывал везде.

"Я горжусь этим": Участница "Холостяк-10" откровенно рассказала об изменениях во внешности пресс-служба

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Вместе с этим, Дана добавила: «Я никогда не увеличу свои губы до «вареничного» состояния и грудь до 3 размера, потому что знаю, что под мой типаж внешности — это будет неэстетично».

"Я горжусь этим": Участница "Холостяк-10" откровенно рассказала об изменениях во внешности пресс-служба

Девушка также сообщила, что ее жизнь после ринопластики кардинально не изменилась:

Я просто стала больше любить себя и не думать каждый раз, как выгляжу в профиль. И это замечательно. По моему мнению, нет предела совершенству как во внешности, так и во внутреннем интеллектуальном наполнении себя. Поэтому я постоянно стремлюсь совершенствоваться. И вам советую действовать так же.⠀

"Я горжусь этим": Участница "Холостяк-10" откровенно рассказала об изменениях во внешности пресс-служба

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