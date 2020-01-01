Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Я горжусь этим": Участница "Холостяк-10" откровенно рассказала об изменениях во внешности

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 0
Романтическое реалити «Холостяк-10» выходит каждую пятницу в 19:00 на СТБ.

"Я горжусь этим": Участница "Холостяк-10" откровенно рассказала об изменениях во внешности
пресс-служба

Читай также: Квиткова и Добрынин рассказали о “Холостяке“, фаворитке 10 сезона и свадьбе

Участница романтического реалити СТБ «Холостяк-10» Дана откровенно рассказала в социальной сети об изменениях в своей внешности. Девушка сделала ринопластику носа и таким образом осуществила свою мечту. Почему холостячка решилась на такой шаг – читайте в материале.  

Да, я сделала ринопластику. И я абсолютно этого не скрываю. Даже скажу больше: я в определенной степени горжусь этим. Почему? Потому что это с детства была моя мечта и цель. И я самостоятельно без чьей-либо финансовой помощи осуществила эту мечту, – объяснила Дана.

"Я горжусь этим": Участница "Холостяк-10" откровенно рассказала об изменениях во внешности
пресс-служба

Читай также: “Холостяк-10“: Кто покинул шоу в восьмом выпуске

Девушка отметила, что стремление к таким изменениям было совсем не из-за нехватки мужского внимания – Дана никогда не была обделена им. Более того, окружающие отмечали что нос с горбинкой – это ее «изюминка».

Просто мне эта «изюминка» не нравилась. Я эстет и визуал. Моя профессия (владелица модельного агентства) – это постоянная оценка внешности людей (все модельные агенты и скауты меня поймут). За 10-15 секунд я вижу каждый элемент асимметрии на лице человека. И вот я постоянно видела свой асимметричный нос, – рассказала участница. – Встречала комментарии, что я и скулы себе сделала, и губы, и уши! За период после участия в съемках «Кохання на виживання». Спасибо за такие случайные комплименты. Я рада, что за 4 года мне удалось настолько лучше внешне выглядеть, что кажется, будто нож пластического хирурга побывал везде.

"Я горжусь этим": Участница "Холостяк-10" откровенно рассказала об изменениях во внешности
пресс-служба

Читай также: “Папаньки-2“: Когда выйдет сериал

Вместе с этим, Дана добавила: «Я никогда не увеличу свои губы до «вареничного» состояния и грудь до 3 размера, потому что знаю, что под мой типаж внешности — это будет неэстетично».

"Я горжусь этим": Участница "Холостяк-10" откровенно рассказала об изменениях во внешности
пресс-служба

Девушка также сообщила, что ее жизнь после ринопластики кардинально не изменилась:

Я просто стала больше любить себя и не думать каждый раз, как выгляжу в профиль. И это замечательно. По моему мнению, нет предела совершенству как во внешности, так и во внутреннем интеллектуальном наполнении себя. Поэтому я постоянно стремлюсь совершенствоваться. И вам советую действовать так же.⠀

"Я горжусь этим": Участница "Холостяк-10" откровенно рассказала об изменениях во внешности
пресс-служба

Ранее мы писали, что Квиткова и Добрынин признались, как назовут первенца.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: холостяк, реалити -шоу, пластичесая операция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь