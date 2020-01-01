Имена победителей украинской кинопремии объявят 3 мая.

Украинская киноакадемия назвала имена ведущих четвертой церемонии национальной кинопремии “Золота дзиґа 2020“. В этом году победителей объявят Даша Трегубова и Тимур Мирошниченко. Об этом сообщается на официальной странице киноакадемии в Facebook.

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Церемония “Золота дзиґа-2019“ состоится в воскресенье, 3 мая, в 19:00 в формате телешоу, которые зрители смогут увидеть в прямом эфире. Причиной выбора онлайн-режима стало распространение Украине коронавируса COVID-19.

Трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте или на YouTube-канале Украинской киноакадемии, а также на онлайн-ресурсе DzygaMDB.

“Ведучими онлайн-церемонії вручення Четвертої Національної кінопремії стануть Даша Трегубова та Тімур Мірошниченко. Саме вони оголосять імена лауреатів “Золотої Дзиґи” в прямому ефірі. 3 травня кожен охочий зможе стати свідком кіноподії і долучитися до Онлайн-церемонія IV Національної кінопремії “Золота Дзиґа“, - говорится в публикации.

"Золота дзиґа 2020": Имена ведущих онлайн-церемонии Скриншот

Список всех номинантов кинопремии “Золота дзиґа 2020“ можно посмотреть здесь.

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