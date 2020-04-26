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Джамала поздравила мужа с годовщиной свадьбы

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Ровно три года назад пара поженилась.
Джамала поздравила мужа с годовщиной свадьбы
Джамала поздравила мужа с годовщиной свадьбы
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Сегодня, 26 апреля, Джамала и Сеит-Бекир Сулейманов отмечают годовщину супружеской жизни. Пара, которая поженилась три года назад, публично поздравила друг друга с знаковым днем и поделилась чувственными кадрами со свадьбы на своих страницах в Инстаграм.

Три года назад – “этот день“. Три года – “МЫ“, – коротко подписала пост Джамала.

Муж певицы также запостил свадебный снимок и отметил, что три совместных года – это только начало для супругов.

Пользователи социальной сети порадовались вместе с певицей и оставили много теплых комментариев:

  • “Такие красивые фото.  Поздравляем!“
  • “Очень красивая и счастливая семья! Дай Бог долгих счастливых лет жизни !!!“
  • “Любви и здоровья вашей семье!“

Совсем недавно принцесса Евгения и ее муж отпраздновали 10-ю годовщину отношений.

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Теги: Джамала, звездные свадьбы
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  26.04.2020, 18:23
Оценка:  -1
pусский
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