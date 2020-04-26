Джамала поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Ровно три года назад пара поженилась.

Читай также: Дочь Арнольда Шварценеггера беременна первенцем

Сегодня, 26 апреля, Джамала и Сеит-Бекир Сулейманов отмечают годовщину супружеской жизни. Пара, которая поженилась три года назад, публично поздравила друг друга с знаковым днем и поделилась чувственными кадрами со свадьбы на своих страницах в Инстаграм.

Три года назад – “этот день“. Три года – “МЫ“, – коротко подписала пост Джамала.

Муж певицы также запостил свадебный снимок и отметил, что три совместных года – это только начало для супругов.

Пользователи социальной сети порадовались вместе с певицей и оставили много теплых комментариев:

“Такие красивые фото. Поздравляем!“

“Очень красивая и счастливая семья! Дай Бог долгих счастливых лет жизни !!!“

“Любви и здоровья вашей семье!“

Совсем недавно принцесса Евгения и ее муж отпраздновали 10-ю годовщину отношений.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​