Джамала поздравила мужа с годовщиной свадьбы
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Сегодня, 26 апреля, Джамала и Сеит-Бекир Сулейманов отмечают годовщину супружеской жизни. Пара, которая поженилась три года назад, публично поздравила друг друга с знаковым днем и поделилась чувственными кадрами со свадьбы на своих страницах в Инстаграм.
Три года назад – “этот день“. Три года – “МЫ“, – коротко подписала пост Джамала.
Муж певицы также запостил свадебный снимок и отметил, что три совместных года – это только начало для супругов.
Пользователи социальной сети порадовались вместе с певицей и оставили много теплых комментариев:
- “Такие красивые фото. Поздравляем!“
- “Очень красивая и счастливая семья! Дай Бог долгих счастливых лет жизни !!!“
- “Любви и здоровья вашей семье!“
Совсем недавно принцесса Евгения и ее муж отпраздновали 10-ю годовщину отношений.
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