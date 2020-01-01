Дочь Арнольда Шварценеггера беременна первенцем

Актер впервые станет дедушкой.

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30-летняя Кэтрин Шварценеггер беременна от своего мужа актера Криса Пратта. То, что актер Арнольд Шварценеггер вскоре станет дедушкой, узнали папарацци, которые заметили звездную пару во время велопрогулки супругов в Калифорнии.

Папарацци удалось не только сфотографировать пару, но и раскрыть беременность дочери бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера. Пополнение в семье подтвердило издание People.

Отношения Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта начались летом 2018 года. В июне 2019 года влюбленные поженились и сыграли роскошную тайную церемонию в калифорнийском городе Монтесито.

Ранее Ольга Сумская поздравила дочку и зятя с рождением второго ребенка.

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