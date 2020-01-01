Влад Яма рассказал, как они с женой переживают карантин

Звездная пара признается: вместе они могут справиться с чем угодно .

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Влад Яма и его жена Лилиана проводят карантин с сыном. Звездные супруги рассказали, как им удается сохранять спокойствие и как не испортить отношения во время изоляции.

Между людьми могут возникнуть трудности и конфликты, если находиться все время вместе - это факт. В Инстаграм Влад и Лилиана рассказали, что помогает им сохранять гармонию в отношениях и как изменилась их жизнь в реалиях сегодняшнего дня.

За последний месяц мы с Лилианой поняли, что вместе способны пережить и не такое. Научились еще больше радоваться мелочам и наслаждаться природой. И, несмотря на мои часовые нападения икоты, мы сохраняем внутреннее спокойствие, чего и вам желаем, – написал в публикации хореограф.

Супруга поддержала Влада и отметила, что на карантине они стали лучше понимать друг друга. Поэтому вынужденные каникулы положительно повлияли на отношения в семье.

К счастью, у нас ничего не изменилось, даже наоборот – улучшилось. Лучше стали понимать и чувствовать друг друга. Ценить то, что раньше не ценили. Главное, что я поняла – нужно всегда говорить и обсуждать любые вопросы. Иначе можно взорваться. Если человек любит, то готов идти на компромиссы, – призналась Лилиана.

Ранее Влад Яма впервые показал архивное свадебное фото.

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