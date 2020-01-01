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Официально: Канье Уэст признан миллиардером

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Исполнитель обогнал Кайли Дженнер на 300 миллионов долларов.
Официально: Канье Уэст признан миллиардером
Официально: Канье Уэст признан миллиардером
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Эксперты Forbes впервые признали Канье Уэста миллиардером. По их подсчетам, состояние рэпера составляет 1,3 миллиарда долларов.

Дело в том, что когда в начале апреля этого года Forbes опубликовал свой очередной ежегодный рейтинг миллиардеров, для Уэста в нем места не нашлось. Дело в том, что рэпер игнорировал просьбы предоставить соответствующие документы. Более того, он обвинил издание в расовой дискриминации.

Но вскоре артист все же поручил своей команде предоставить Forbes финансовые отчеты. Так, 24 апреля, аналитики Forbes подсчитали финансовое состояние Канье Уэста. Оно составляет 1,3 миллиарда долларов.

Ранее мы писали, что Alyona Alyona попала в ТОП-10 самых перспективных рэперок мира.

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Теги: Канье Уэст, рейтинг, Forbes
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