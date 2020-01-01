Официально: Канье Уэст признан миллиардером

Исполнитель обогнал Кайли Дженнер на 300 миллионов долларов.

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Эксперты Forbes впервые признали Канье Уэста миллиардером. По их подсчетам, состояние рэпера составляет 1,3 миллиарда долларов.

Дело в том, что когда в начале апреля этого года Forbes опубликовал свой очередной ежегодный рейтинг миллиардеров, для Уэста в нем места не нашлось. Дело в том, что рэпер игнорировал просьбы предоставить соответствующие документы. Более того, он обвинил издание в расовой дискриминации.

Но вскоре артист все же поручил своей команде предоставить Forbes финансовые отчеты. Так, 24 апреля, аналитики Forbes подсчитали финансовое состояние Канье Уэста. Оно составляет 1,3 миллиарда долларов.

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