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Мадона показала своего 27-летнего бойфренда

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Звезда публично поздравила возлюбленного с днем рождения.
Мадона показала своего 27-летнего бойфренда
Мадона показала своего 27-летнего бойфренда
Instagram

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Американская певица Мадонна показала совместные фото со своим молодым бойфрендом. Таким образом 61-летняя звезда поздравила парня в днем рождения.

В Инстаграм поп-королева опубликовала серию фото, на котором позирует с младшим за нее на 35 лет танцовщиком Ахламаликом Уильямсом. В посте звезда отметила, что любимому исполнилось 27 лет.

С днем рождения, моя любовь. Сложно найти лучшего компаньона на время карантина, чем ты, – написала Мадонна. 

Скрывать свои отношения с молодым танцором Ахламаликом Уильямсом Мадонна перестала еще в декабре 2019 года, а 14 февраля в социальной сети она опубликовала его фото и многозначительно написала: «Люблю тебя».

Ранее мы писали, что Мадонна потеряла троих близких людей из-за коронавируса.

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Теги: Мадонна, романы звезд
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