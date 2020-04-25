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Женя Галич трогательно поздравил маленького сына с трехлетием

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Звездный папа опубликовал праздничное фото.
Женя Галич показал подросшего сына - фото
Женя Галич показал подросшего сына - фото
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Лидер группы O.TORVALD Женя Галич порадовал фанов фотографией своего сына. В Инстаграм артист поздравил младшего сына Даню с днем рождения, разместив трогательное фото.

В пятницу, 24 апреля мальчику исполнилось три года. Звездный папа обнародовал праздничный кадр и оставил чувственное поздравление сыну.

Мой родной! С днем рождения. Ты - боец. Настоящий, правильный пацан. Горжусь тобой и очень люблю. Будь здоров. Я всегда рядом, – написал Галич под фото.

 

Ранее O.TORVALD и солистка YUKO сняли пикантный клип в постели.

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Теги: Женя Галич, дети звезд, o. torvald
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гость  (аноним)  25.04.2020, 11:57
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ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы!!!

СЕГОДНЯ, У СТАРОЙ ЖИДОВСКОЙ ПАДАЛИ ЖИРИКА - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.
ЖАЛЬ, ЧТО 74 ГОДА НАЗАД, ЕГО ПАПЕЛЕ НЕ ВЗДРОЧНУЛ В КУЛАК И НА СВЕТ ПОЯВИЛСЯ ЭТОТ ВЫБЛЯДОК!
ЖЕЛАЕМ ЖИРИКУ ДОЛГОЙ И МУЧИТЕЛЬНОЙ СМЕРТИ ОТ ВИРУСА! АМИНЬ
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