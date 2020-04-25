Женя Галич трогательно поздравил маленького сына с трехлетием

Звездный папа опубликовал праздничное фото.

Читай также: Жена Монатика показала свежие семейные фото

Лидер группы O.TORVALD Женя Галич порадовал фанов фотографией своего сына. В Инстаграм артист поздравил младшего сына Даню с днем рождения, разместив трогательное фото.

В пятницу, 24 апреля мальчику исполнилось три года. Звездный папа обнародовал праздничный кадр и оставил чувственное поздравление сыну.

Мой родной! С днем рождения. Ты - боец. Настоящий, правильный пацан. Горжусь тобой и очень люблю. Будь здоров. Я всегда рядом, – написал Галич под фото.

Ранее O.TORVALD и солистка YUKO сняли пикантный клип в постели.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​