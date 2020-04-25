Женя Галич трогательно поздравил маленького сына с трехлетием
Звездный папа опубликовал праздничное фото.
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Лидер группы O.TORVALD Женя Галич порадовал фанов фотографией своего сына. В Инстаграм артист поздравил младшего сына Даню с днем рождения, разместив трогательное фото.
В пятницу, 24 апреля мальчику исполнилось три года. Звездный папа обнародовал праздничный кадр и оставил чувственное поздравление сыну.
Мой родной! С днем рождения. Ты - боец. Настоящий, правильный пацан. Горжусь тобой и очень люблю. Будь здоров. Я всегда рядом, – написал Галич под фото.
Ранее O.TORVALD и солистка YUKO сняли пикантный клип в постели.
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