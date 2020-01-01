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Милла Йовович показала фотографию с 2-месячной дочерью

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Актриса стала мамой в третий раз.
Милла Йовович показала фотографию с 2-месячной дочерью
Милла Йовович показала фотографию с 2-месячной дочерью
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44-летняя Милла Йовович стала мамой в третий раз. Актриса поделилась забавным снимком на своей странице в Инстаграм.

Так, в социальной сети Милла показала, как выглядит ее двухмесячная дочь Ошин. Артистка также похвасталась новым достижением малышки – девочка научилась сидеть.

На снимке кроха изображена с серьезным и немного возмущенным выражением лица. Девочка положила руки на подлокотники кресла для кормления.

Я тебя уничтожу,  -шутливо подписала кадр звездная мама.

Напомним, что вместе со своим мужем, 55-летним режиссером Полом Андерсоном, Милла Йовович воспитывает еще двоих дочерей - 12-летнюю Эвер и пятилетнюю Дэшиел.

Ранее сообщалось, что 12-летняя дочка Миллы Йовович украсила обложку модного журнала.

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Теги: Милла Йовович, актриса, дети звезд
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