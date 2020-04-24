"Ревизор. Карантин" проверил безопасность готовой еды в гастрономе

Ведущая Юлия Панкова выяснила, в каких условиях хранятся блюда в магазине.

Читай также: “Ревизор. Карантин“ проверил работу заведений во время карантина

Во время карантина поход в супермаркет – тот еще вызов. Ведь надо вооружиться маской, резиновыми перчатками и дезинфектором, а потом еще отстоять длинную очередь в кассу. Поэтому большинство украинцев предпочитают «гастрономы у дома». Они находятся в каждом спальном районе города. Там обычно немного людей. И, кстати, такие магазины не уступают в ассортименте гипермаркетам. Но соблюдаются ли в гастрономах санитарно-эпидемиологические нормы в условиях карантина? Проверила команда спецвыпусков «Ревизор. Карантин» на Новом канале.

– Мы ревизовали один из столичных гастрономов, – рассказывает ведущая Юлия Панкова. – Овощи, фрукты, хозтовары, бакалея и даже готовые блюда. Здесь есть все необходимое.

Ассортимент очень порадовал Юлю. Но то, что она увидела за прилавком магазина, неприятно ее поразило!

– Продавщица была в маске и резиновых перчатках, – рассказывает ведущая Новому каналу. – Но ее способ дезинфекции рук меня шокировал! Представьте, она сначала помыла их в ведре, в котором вода была серого цвета. Вытерла руки грязной тряпкой. Затем нанесла дезинфицирующую жидкость. И сразу нам призналась, что использует ее «через раз»! Похоже, что маски и перчатки здесь тоже одевают нечасто. То, что работники пренебрегают санитарно-гигиеническими нормами, подтвердил и наш тайный покупатель. Он за день до ревизии зафиксировал на телефон, как та самая продавщица обслуживает его без перчаток и маски.

Также Юля проверила, при какой температуре в гастрономе хранят пирожки с мясом и другие готовые блюда.

– Термометр показал +23 градуса на пирожке с мясом, – рассказывает ведущая Новому каналу. – Съев его, запросто можно получить пищевое отравление! В холодильнике, где хранятся салаты, было +8 градусов, а должно быть 2-6. Продавец не знала, какой у них срок годности. На лотках с готовой едой не было ни одного стикера. Более того, работники нам так и не признались, кто и где это все готовил.

Обо всех нарушениях в гастрономе команда «Ревизор. Карантин» сообщила в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Включайте спецвыпуски «Ревизор. Карантин» на Новом канале по четвергам в 18:00, чтобы знать, в каких условиях вам готовят и продают еду во время эпидемии коронавируса!

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина с “пацанками“ призвали не молчать о насилии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.