Чем удивит новый выпуск кулинарного проекта.

Шоу “МастерШеф. Профессионалы” на канале СТБ из года в год доказывает, что умение готовить не зависит от бюджета. И “вкусное блюдо” далеко не всегда значит “дорогое”.

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В девятом выпуске “МастерШеф. Профессионалы” у участников будет шанс доказать всей Украине, что за небольшие деньги реально приготовить позиции из ресторанного меню.

“Наши шефы выполнят мечту любой домохозяйки, мечту приготовить шедевр за три копейки. Но цель сэкономить ставят перед собой не только хозяйки, но и рестораторы. Иметь такого повара на кухне – это выиграть джекпот. Я и сам не против заполучить такого профи для своих ресторанов, и буду рад найти его среди участников”, - говорит Эктор Хименес-Браво.

“МастерШеф. Профессионалы-2”: профи будут готовить шедевры за копейки пресс-служба

В этом испытании у участников не будет доступа к кладовой. Продукты они купят самостоятельно в супермаркете. А деньги на закупку нужно заработать на кулинарном аукционе. Только ставки будут не повышаться, а понижаться! За какую минимальную сумму шеф возьмется приготовить то или иное блюдо? Праздничный салат за 65 гривен, завтрак в постель за 50 и даже рыбное блюдо скандинавской кухни за 100 гривен…

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Купить и приготовить дорогие продукты, например, лобстера, сможет почти любой аматор. Но профессионалы должны удивлять своими умениями, а не потраченной суммой денег.

Кто из профи приготовит настоящий шедевр за сущие копейки, увидим в субботу 25 апреля в 19:00 на канале СТБ.

Биографии всех участников шоу “МастерШеф. Профессионалы-2” можно посмотреть здесь.

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