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Ведущая Ольга Фреймут задумалась об уходе из телевидения: В чем причина

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Фреймут рассказала, почему последние шоу с ее участием имели низкие рейтинги.
Ведущая Ольга Фреймут задумалась об уходе из телевидения: В чем причина
Ведущая Ольга Фреймут задумалась об уходе из телевидения: В чем причина
instagram.com/freimutolia

Известная украинская ведущая, писательница и издательница Ольга Фреймут впервые заговорила о возможном окончании карьеры на телевидении. Звезда дала интервью журналистке Наташе Влащенко для ее ютуб-канала Vласть vs Vлащенко.

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Так, в видео Ольга призналась, что, скорее всего, больше не вернется в кадр. Она отметила, что на ТВ ей не предлагают вести те проекты, которые она хочет.

“Я, наверное, уже в кадр не вернусь. Почему-то я так чувствую. Мне не предлагают те проекты, которые я хочу вести. Я очень хочу вести “Ревизор“ или “Инспектор“. Но когда я ушла из “Ревизора“, там появились новые ведущие. Потом я ушла с “Плюсов“, там появился новый ведущий. Территория уже занята“, – заявила Фреймут.

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Кроме того, Ольга назвала вероятную причину того, почему последние шоу с ее участием в качестве ведущей имели низкие рейтинги.

“Остался вот этот эффект от моих проверок и сильный-сильный образ, который держит меня в одном амплуа. И когда я делаю шаг вправо или влево, получаю вот этот расстрел. Уже даже не хочу импровизировать. Потому, что какие качественные шоу я бы не делала, как бы не старалась со своей командой – люди плохо смотрят. Рейтинги низкие… Заниматься чем-то другим я уже не хочу. Если мне дадут возможность делать проверки, тогда, конечно, вернусь в кадр“, - подытожила Фреймут.

Напомним, ранее Ольга Фреймут назвала главные правила в отношениях с мужчинами.

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Теги: Ольга Фреймут
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  24.04.2020, 13:12
Оценка:  +1
гость
Ты просто рагулиха, которая решила, что она икона стиля, знает все про все и т. д. А на самом деле колхозница, которая подстелилась в баре под бухого англикоса, думала, что это лорд и жизнь удалась...
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