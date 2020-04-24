Ведущая Ольга Фреймут задумалась об уходе из телевидения: В чем причина

Фреймут рассказала, почему последние шоу с ее участием имели низкие рейтинги.

Известная украинская ведущая, писательница и издательница Ольга Фреймут впервые заговорила о возможном окончании карьеры на телевидении. Звезда дала интервью журналистке Наташе Влащенко для ее ютуб-канала Vласть vs Vлащенко.

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Так, в видео Ольга призналась, что, скорее всего, больше не вернется в кадр. Она отметила, что на ТВ ей не предлагают вести те проекты, которые она хочет.

“Я, наверное, уже в кадр не вернусь. Почему-то я так чувствую. Мне не предлагают те проекты, которые я хочу вести. Я очень хочу вести “Ревизор“ или “Инспектор“. Но когда я ушла из “Ревизора“, там появились новые ведущие. Потом я ушла с “Плюсов“, там появился новый ведущий. Территория уже занята“, – заявила Фреймут.

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Кроме того, Ольга назвала вероятную причину того, почему последние шоу с ее участием в качестве ведущей имели низкие рейтинги.

“Остался вот этот эффект от моих проверок и сильный-сильный образ, который держит меня в одном амплуа. И когда я делаю шаг вправо или влево, получаю вот этот расстрел. Уже даже не хочу импровизировать. Потому, что какие качественные шоу я бы не делала, как бы не старалась со своей командой – люди плохо смотрят. Рейтинги низкие… Заниматься чем-то другим я уже не хочу. Если мне дадут возможность делать проверки, тогда, конечно, вернусь в кадр“, - подытожила Фреймут.

Напомним, ранее Ольга Фреймут назвала главные правила в отношениях с мужчинами.

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