Украинский спортсмен и актер вспомнил о фатальных событиях, которые повлияли на его жизнь.

Василий Вирастюк рассказал о мистических совпадениях, которые навсегда поменяли его жизнь пресс-служба

На протяжении многих лет Василий Вирастюк замечал странное мистическое совпадение. Как только одному из его сыновей исполнялось 2,5 года – в семье происходило несчастье. О фатальных событиях, которые повлияли на его жизнь, спортсмен рассказал в программе “Зірковий шлях“ в рубрике “Кава з перцем“ на канале “Украина“.

Читай также: День рождения Барбры Стрейзанд: Интересные факты из жизни именинницы

В конце 2005 года ничто не предвещало беды. Василий Вирастюк и его молодая жена Светлана отправились на горнолыжный курорт в Турцию, чтобы отпраздновать с друзьями Новый год. Спустя несколько дней жену спортсмена накрыла лавина.

“У Светланы что-то случилось с креплением, она стояла, крутила его и не могла разблокировать, – вспоминает тот день Василий Вирастюк. – И получилось так, что она остановилась наверху, а остальная компания спустилась примерно на 50-100 метров. Когда начала сходить лавина, то все внизу это заметили, а жена сидела к ней спиной и не видела, что происходит. Все кричали Светлане, но в горах есть такая специфика: когда ты кричишь снизу вверх, то тебя фактически не слышно“.

Поиски продолжались 11 часов, но женщину не спасли. Вскоре Василий Вирастюк познакомился с будущей женой Инной. Она подарила ему второго сына, а спустя время известный спортсмен чуть не потерял супругу во время аварии.

Читай также: “Осваиваем TikTok“: Кухар и Стоянов поделились семейным видео

В тот день он ехал с Инной на внедорожнике, и вдруг им навстречу выскочил другой внедорожник. От удара машина перевернулась, а когда Василий Вирастюк пришел в себя, супруги не было рядом. Она вылетела из авто.

Последствия той аварии были тяжелыми, Инна получила серьезную черепно-мозговую травму. Уже после аварии, анализируя то, что произошло, Василий Вирастюк заметил странное совпадение. Когда его первому сыну Адаму исполнилось 2,5 года – погибла Светлана.

Когда 2,5 года исполнилось его второму сыну Олегу – в аварию попала Инна. Супруги серьезно отнеслись к такому странному совпадению, поэтому, когда стал подрастать их третий сын Саша, они были крайне внимательны.

“Мы начали думать, кому из членов нашей семьи нужно вести себя осторожно в этот период, – сказал Василий Вирастюк. – И так получилось, что Адама сбивают на пешеходном переходе“.

К счастью, старший сын Василия Вирастюка отделался синяками и ушибами, но мистическое совпадение произошло и в этот раз.

Ранее мы писали о страхах и фобиях украинских звезд.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.