Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Джулия Робертс подаст на развод сразу после окончания карантина - СМИ

Комментариев: 0
Голливудская актриса прожила в браке с Даниэлем Модером 18 лет.
Джулия Робертс подаст на развод сразу после окончания карантина - СМИ
Джулия Робертс подаст на развод сразу после окончания карантина - СМИ
GettyImages

Известная американская актриса, обладательница “Оскара“ Джулия Робертс и ее супруг, кинооператор Дэниел Модер планируют развестись сразу после окончания карантина. Об этом пишет Gossip Cop со ссылкой на источник, близкий к окружению пары.

Читай также: Лучшее платье “Оскара“ и еще 9 самых красивых луков Джулии Робертс

По словам инсайдера, еще до карантина Джулия купила дом в Сан-Франциско, куда переедет вместе с детьми после развода. Даниэль же останется в другом доме в Лос-Анджелесе. Свой общий дом пара продаст.

Отметим, что Робертс и Модер поженилась в 2002 году. У супругов трое детей - 15-летние двойняшки Хэзел Патриша и Финнеас Уолтер и 12-летний сын Генри Дэниел.

Джулия Робертс и Даниэль Модер разведутся сразу после окончания карантина
Джулия Робертс и Даниэль Модер разведутся сразу после окончания карантина
GettyImages

Ранее сообщалось, что актрису Джулию Робертс обвинили в смерти собственной сестры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Джулия Робертс, Даниэль Модер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь