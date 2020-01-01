Джулия Робертс подаст на развод сразу после окончания карантина - СМИ

Голливудская актриса прожила в браке с Даниэлем Модером 18 лет.

Известная американская актриса, обладательница “Оскара“ Джулия Робертс и ее супруг, кинооператор Дэниел Модер планируют развестись сразу после окончания карантина. Об этом пишет Gossip Cop со ссылкой на источник, близкий к окружению пары.

Читай также: Лучшее платье “Оскара“ и еще 9 самых красивых луков Джулии Робертс

По словам инсайдера, еще до карантина Джулия купила дом в Сан-Франциско, куда переедет вместе с детьми после развода. Даниэль же останется в другом доме в Лос-Анджелесе. Свой общий дом пара продаст.

Отметим, что Робертс и Модер поженилась в 2002 году. У супругов трое детей - 15-летние двойняшки Хэзел Патриша и Финнеас Уолтер и 12-летний сын Генри Дэниел.

Джулия Робертс и Даниэль Модер разведутся сразу после окончания карантина GettyImages

Ранее сообщалось, что актрису Джулию Робертс обвинили в смерти собственной сестры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.