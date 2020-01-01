Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Безопасно ли есть готовые блюда из гастронома? Проверил "Ревизор. Карантин"

Комментариев: 0
Ведущая Юлия Панкова заглянула за прилавок столичного магазина.
Безопасно ли есть готовые блюда из гастронома? Проверил "Ревизор. Карантин"
Безопасно ли есть готовые блюда из гастронома? Проверил "Ревизор. Карантин"
пресс-служба

Читай также: Педагог Школы леди рассказала о насилии в семье

Бюджетные «гастрономы у дома» – это всегда быстро и удобно. Ведь в них можно найти все необходимое: продукты, бакалею, хозтовары и даже готовые блюда. Во время карантина эти магазины продолжили свою работу. Но соблюдаются ли в них все саниарно-гигиенические нормы и рекомендации Минздрава?

Под прицелом команды спецвыпусков «Ревизор. Карантин» на Новом канале оказался один из столичных гастрономов, который находится в спальном районе города. Ведущая Юлия Панкова заглянула за прилавок этого магазина и проверила, что продавцы там скрывают.

– Первое, на что обратила внимание, – несколько посетителей были без масок, – говорит Юля. – Владельцы заведений не должны пускать таких покупателей в помещение. Ведь так они подвергают опасности своих же продавцов и других посетителей. Директор гастронома была в резиновых перчатках и маске, которой прикрыла только рот. Это неправильное и неэффективное ношение маски.

Безопасно ли есть готовые блюда из гастронома? Проверил
Безопасно ли есть готовые блюда из гастронома? Проверил "Ревизор. Карантин"
пресс-служба

На витрине холодильников был представлен огромный ассортимент готовых блюд – салаты, гарниры и мясные изделия.

– Термометр показал превышение температуры хранения салатов, – рассказывает Юля Новому каналу. – А продавщица не знала, какой у них срок годности. Как? На самом деле салат можно хранить только 12 часов при температуре 2-3 градуса. Чтобы его употребление не навредило вашему здоровью.

Также Юля проверила, при какой температуре в гастрономе хранятся пирожки с мясом. Цифры на термометре ее просто шокировали!

Безопасно ли есть готовые блюда из гастронома? Проверил
Безопасно ли есть готовые блюда из гастронома? Проверил "Ревизор. Карантин"
пресс-служба

Читай также: Доставка готовой еды: “Ревизор. Карантин“ проверил безопасность такого сервиса

Команде «Ревизор. Карантин» не показали ни одного документа на готовую продукцию в магазине и не признались, где и кем все это готовится! А то, как относятся сотрудники к карантинным требованиям, поразило Юлю Панкову настолько, что пришлось обращаться в госучреждения относительно принятия соответствующих мер.

Какие выводы после увиденного в гастрономе сделала Юлия Панкова, увидите сегодня в 18:00 на Новом канале. Включайте, чтобы узнать, какие еще тайны скрыли продавцы магазина от «Ревизора».

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина с “пацанками“ призвали не молчать о насилии. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Юлия Панкова, Ревизор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь