Ведущая Юлия Панкова заглянула за прилавок столичного магазина.

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Бюджетные «гастрономы у дома» – это всегда быстро и удобно. Ведь в них можно найти все необходимое: продукты, бакалею, хозтовары и даже готовые блюда. Во время карантина эти магазины продолжили свою работу. Но соблюдаются ли в них все саниарно-гигиенические нормы и рекомендации Минздрава?

Под прицелом команды спецвыпусков «Ревизор. Карантин» на Новом канале оказался один из столичных гастрономов, который находится в спальном районе города. Ведущая Юлия Панкова заглянула за прилавок этого магазина и проверила, что продавцы там скрывают.

– Первое, на что обратила внимание, – несколько посетителей были без масок, – говорит Юля. – Владельцы заведений не должны пускать таких покупателей в помещение. Ведь так они подвергают опасности своих же продавцов и других посетителей. Директор гастронома была в резиновых перчатках и маске, которой прикрыла только рот. Это неправильное и неэффективное ношение маски.

Безопасно ли есть готовые блюда из гастронома? Проверил "Ревизор. Карантин" пресс-служба

– Термометр показал превышение температуры хранения салатов, – рассказывает Юля Новому каналу. – А продавщица не знала, какой у них срок годности. Как? На самом деле салат можно хранить только 12 часов при температуре 2-3 градуса. Чтобы его употребление не навредило вашему здоровью.

На витрине холодильников был представлен огромный ассортимент готовых блюд – салаты, гарниры и мясные изделия.

Также Юля проверила, при какой температуре в гастрономе хранятся пирожки с мясом. Цифры на термометре ее просто шокировали!



Безопасно ли есть готовые блюда из гастронома? Проверил "Ревизор. Карантин" пресс-служба

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Команде «Ревизор. Карантин» не показали ни одного документа на готовую продукцию в магазине и не признались, где и кем все это готовится! А то, как относятся сотрудники к карантинным требованиям, поразило Юлю Панкову настолько, что пришлось обращаться в госучреждения относительно принятия соответствующих мер.

Какие выводы после увиденного в гастрономе сделала Юлия Панкова, увидите сегодня в 18:00 на Новом канале. Включайте, чтобы узнать, какие еще тайны скрыли продавцы магазина от «Ревизора».

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