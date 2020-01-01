В США умерла актриса сериала "Отчаянные домохозяйки" Ширли Найт

Артистка ушла из жизни в возрасте 83 лет.

В среду, 22 мая, ушла из жизни известная американская актриса, звезда популярного сериала “Отчаянные домохозяйки“ Ширли Найт. О смерти 83-летней артистки сообщила в Facebook ее старшая дочь Кейтлин Хопкинс.

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На своей странице Кейтлин разместила трогательное обращение к умершей маме. В посте женщина отметила, что 26 дней назад она перевезла Найт к себе домой в Техас. Хопкинс заявила, что актриса перенесла операцию, но ей не стало лучше.

“Дорогая мама, сегодня ранним утром 22 апреля ты скончалась, и твоя милая душа оставила нас, умчавшись в лучшее место. Я была с тобой рядом, а ты спокойно ушла. Для меня ты была “просто мамой “, для некоторых ты была “Мисс Рыцарь“, “Мисс Ширли“, “Мама Ширли“ (моим ученикам), “Ширл Девочка“ (для друзей) и “Ширли Рыцарь“ для поклонников. Трудно поверить, что прошло 26 дней с тех пор, как я села в машину, чтобы встретиться с Софи и привезти тебя обратно в Техас. Кажется, я до сих пор пребываю шоке и пытаюсь уложить в сознании произошедшее, кажется, целую жизнь назад“, - написала Кейтлин.

В честь матери Хопкинс создала Мемориальный фонд Ширли Найт, который предоставит молодым артистам возможность посещать школу и воплощать свои мечты.

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Отметим, что Ширли Найт дважды становилась номинанткой на премию “Оскар“ - в 1960 году за роль Рини Флуд в фильме “Тьма наверху лестницы“ и 1962-м за роль Хэвенли Финли в “Сладкоголосой птице юности“. В 2000-х годах самой известной работой Найт стала роль свекрови Бри - Филлис Ван Де Камп в сериале “Отчаянные домохозяйки“.

Ранее сообщалось, что звезду “Отчаянных домохозяек“ Фелисити Хаффман выпустили из тюрьмы досрочно.

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