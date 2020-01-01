Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В США умерла актриса сериала "Отчаянные домохозяйки" Ширли Найт

Комментариев: 0
Артистка ушла из жизни в возрасте 83 лет.
В США умерла актриса сериала "Отчаянные домохозяйки" Ширли Найт
В США умерла актриса сериала "Отчаянные домохозяйки" Ширли Найт
GettyImages

В среду, 22 мая, ушла из жизни известная американская актриса, звезда популярного сериала “Отчаянные домохозяйки“ Ширли Найт. О смерти 83-летней артистки сообщила в Facebook ее старшая дочь Кейтлин Хопкинс.

Читай также: Коля Серга признался, почему надолго пропал с телеэкранов

На своей странице Кейтлин разместила трогательное обращение к умершей маме. В посте женщина отметила, что 26 дней назад она перевезла Найт к себе домой в Техас. Хопкинс заявила, что актриса перенесла операцию, но  ей не стало лучше.

“Дорогая мама, сегодня ранним утром 22 апреля ты скончалась, и твоя милая душа оставила нас, умчавшись в лучшее место. Я была с тобой рядом, а ты спокойно ушла. Для меня ты была “просто мамой “, для некоторых ты была “Мисс Рыцарь“, “Мисс Ширли“, “Мама Ширли“ (моим ученикам), “Ширл Девочка“ (для друзей) и “Ширли Рыцарь“ для поклонников. Трудно поверить, что прошло 26 дней с тех пор, как я села в машину, чтобы встретиться с Софи и привезти тебя обратно в Техас. Кажется, я до сих пор пребываю шоке и пытаюсь уложить в сознании произошедшее, кажется, целую жизнь назад“, - написала Кейтлин.

В честь матери Хопкинс создала Мемориальный фонд Ширли Найт, который предоставит молодым артистам возможность посещать школу и воплощать свои мечты.

Читай также: "Дважды бабушка!": Ольга Сумская поздравила дочку и зятя с рождением второго ребенка

Отметим, что Ширли Найт дважды становилась номинанткой на премию “Оскар“ - в 1960 году за роль Рини Флуд в фильме “Тьма наверху лестницы“ и 1962-м за роль Хэвенли Финли в “Сладкоголосой птице юности“. В 2000-х годах самой известной работой Найт стала роль свекрови Бри - Филлис Ван Де Камп в сериале “Отчаянные домохозяйки“.

Ранее сообщалось, что звезду “Отчаянных домохозяек“ Фелисити Хаффман выпустили из тюрьмы досрочно.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ширли Найт, Отчаянные домохозяйки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь