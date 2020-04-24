"Холостяк-10": Кто покинул шоу в восьмом выпуске

Чем удивили участницы "Холостяка-10" в новом эпизоде проекта.

"Холостяк-10": Где и когда смотреть восьмой выпуск instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 24 апреля в 19:00 в эфире телеканала СТБ состоялся восьмой выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

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В предыдущем эфире главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк принял решение провести неделю под одной крышей с участницами. Шоу покинули две участницы. Оля добровольно решила уйти из проекта. А Аня отправилась домой по результатам церемонии роз. В новом эфире от 24 апреля борьбу за сердце Холостяка продолжат шесть конкурсанток.

Участницы "Холостяка-10" instagram.com/holostyakstb

В восьмом выпуске Макс отправился на индивидуальные свидания с Кристиной и Настей. Девушки смогли самостоятельно организовать свое идеальное свидание с Холостяком, получив от него необходимый бюджет в размере по 25 тысяч гривен.

Кристина вернула Максу конверт с деньгами, при этом девушка призналась, что хотела потратить их на покупку собаки. Свидание прошло у Кристины дома. Участница угостила Холостяка покупными пирожными. Однако мужчина остался голодным и был вынужден заказать еду.

А вот Настя продумала образы для себя и Макса. В этих нарядах пара отправилась к астрологу, чтобы выяснить, насколько они совместимы. Вечер они продолжили в дорогом ресторане. В конце свидание Макс принял решение попрощаться с Настей.

"Холостяк-10" 8 выпуск Скриншот

Также приглашение на свидание получила Дана. Вместе с Холостяком девушка провела вечер, смотря на звездное небо в планетарии. Макс показал видеоподборку их свиданий.

"Холостяк-10" 8 выпуск Скриншот

Кроме того, в восьмом эфире на первое свидание отправилась Алина. Сначала девушка вместе с главным героем полетала на вертолете. А позже пара устроила новогоднюю вечеринку, где можно было загадать любое желание.

"Холостяк-10" 8 выпуск Скриншот

На церемонии роз Макс объявил, что готов попрощаться с Дашей. Однако, когда девушка садилась в машину, она увидела приглашение на свидание в Египте. Именно в эту страну участницы улетят на следующей неделе.

Смотрите анонс восьмого выпуска “Холостяка“ от 24.04.2020:

Как прошел седьмой выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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