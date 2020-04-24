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"Холостяк-10": Где и когда смотреть восьмой выпуск

Спецтема: ТВ и телешоу
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Чем удивят участницы "Холостяка-10" в новом эпизоде проекта.
"Холостяк-10": Где и когда смотреть восьмой выпуск
"Холостяк-10": Где и когда смотреть восьмой выпуск
instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 24 апреля в 19:00 в эфире телеканала СТБ состоится восьмой выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

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В предыдущем эфире главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк принял решение провести неделю под одной крышей с участницами. Шоу покинули две участницы. Оля добровольно решила уйти из проекта. А Аня отправилась домой по результатам церемонии роз. В новом эфире от 24 апреля борьбу за сердце Холостяка продолжат шесть конкурсанток.

Участницы
Участницы "Холостяка-10"
instagram.com/holostyakstb

Уже известно, что Макс пойдет на индивидуальные свидания с Кристиной и Настей. Девушки смогут самостоятельно организовать свое идеальное свидание с Холостяком, получив от него необходимый бюджет в размере по 25 тысяч гривен.

Смотрите анонс восьмого выпуска “Холостяка“ от 24.04.2020:

Как прошел седьмой выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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Источник: Ivona bigmir)net

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