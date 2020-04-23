Известный мотивационный оратор извинился перед своими зрителями .

Ника Вуйчича обманул пророссийский блогер-пропагандист instagram.com/nickvujicic_cis

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Австралийский мотивационный оратор, меценат и писатель Ник Вуйчич, который родился с синдромом тетраамелии, недавно был обманут скандальным пророссийским блогером Анатолием Шарием. Вуйчич получил от него ложную информацию, после чего поддержал деятельность обманщика в своем видеообращении. Об этом пишет Соломия Витвицкая в Телеграм-канале.

Не так давно, Шарий добавил в Сеть видео, на котором появляется Ник Вуйчич и, заявив, что знает о деятельности блогера, призывает его "продолжать работу".

Видео сразу же возмутило тех, кто знает о симпатии Вуйчича к Украине и антиукранской позиции блогера - и в адрес Ника посыпались вопросы и комментарии.

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Узнав о том, что его обманули, Вуйчич призвал зрителей не верить информации, полученной от Шария, а самого обманщика попросил уничтожить видео.

Сейчас Вуйчич записал видеообращение, в котором извинился перед всеми, кого оскорбил ролик Шария и еще раз подчеркнул, что сам стал жертвой дезинформации:

Простите все, кто был оскорблен этой дезинформацией. Спасибо, - отмечает Ник Вуйчич.

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Стоит Напомнить, что Анатолий Шарий с 2012 года живет в Литве, куда бежал после открытия на него 2-х уголовных дел в Украине. Блогер активно освещает новости ДНР и ЛНР и не скрывает своей пророссийской позиции.

Ранее мы писали, что Ник Вуйчич отпраздновал День благодарения на Крещатике.

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