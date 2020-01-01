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"Холостяк-10": Чье свидание станет полным разочарованием для Макса?

Спецтема: ТВ и телешоу
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Узнайте, чем удивит восьмой выпуск романтического проекта.
"Холостяк-10": Чье свидание станет полным разочарованием для Макса?
"Холостяк-10": Чье свидание станет полным разочарованием для Макса?
пресс-служба

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В эту пятницу, 24 апреля в 19:00, на СТБ выйдет 8 выпуск романтического реалити “Холостяк-10“. Две девушки смогут самостоятельно организовать свое идеальное свидание с Максом, получив от него необходимый бюджет. Что же придумают участницы?

У Кристины и Насти будет по 25 тысяч гривен на организацию времяпрепровождения.

“Мне было интересно, как девушки представляют себе свидание, когда у них все для этого есть. Возможно, таким образом я смогу узнать их еще чуточку больше“, – прокомментирует решение Холостяк.

Несмотря на полученный бюджет и привилегии, Кристина предложит Максу… пойти к ней домой!

“У меня были сомнения, действительно ли он меня правильно понял“, – признается девушка.

"Холостяк-10": Чем удивит 8 выпуск
пресс-служба

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А вот Настя, напротив, реализует все свои идеи с размахом. Вместе с Максом она отправится на сеанс к астрологу, чтобы узнать, есть ли у нее будущее с Холостяком...

“На этом свидании мы должны решить, насколько мы подходим друг другу, совместимы мы или нет. Я подошла к организации свидания очень серьезно и ответственно“, – скажет Настя.

Чье свидание станет для Макса сплошным разочарованием? И, возможно, с кем-то из девушек главный герой попрощается еще до Церемонии роз? Смотрите в пятницу, 24 апреля в 19:00, в романтическом реалити “Холостяк-10“ на СТБ.

Как прошел седьмой выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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Теги: Холостяк 10
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Источник: Ivona bigmir)net

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