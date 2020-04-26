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"Голос країни-10": Где и когда смотреть Суперфинал онлайн

Спецтема: ТВ и телешоу
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Узнайте, чем удивит финальный выпуск вокального шоу.
"Голос країни-10": Где и когда смотреть Суперфинал онлайн
"Голос країни-10": Где и когда смотреть Суперфинал онлайн
instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 26 апреля, состоится долгожданный суперфинал вокального шоу “Голос країни-10“. Из-за карантина канал 1+1 принял решение не проводит четвертьфиналов и полуфиналов. Таким образом в последнем эпизоде впервые за историю проекта мы увидим сразу двадцать финалистов.

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Отметим, что Суперфинал пройдет в в диджитал-формате. А все средства, полученные от голосования зрителей, пойдут на покупку защитных костюмов и респираторов для украинских врачей. Кроме участников шоу, на сцене споют дуэтом тренеры Дан Балан и Тина Кароль . Также на проект вернется мама Балана - Людмила.

Напомним, что по результатам Нокаутов в Суперфинал 10 сезона “Голосу країни“ прошли следующие вокалисты:

Команда MONATIK: Мелен Пасса, Сергей Асафатов, Сергей Роман, Лида Ли, Юрий Самовилов.

Команда MONATIK
Команда MONATIK
instagram.com/goloskrainy_official

Команда Dan Balan: Назар Яцишин, Индира Эдильбаева, Дарья Петрожицкая, Анастасия Балог и Мария Кондратенко.

Команда Dan Balan
Команда Dan Balan
instagram.com/goloskrainy_official

Команда ПТП и NK: Ерлан Баибазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко, Виталий Окса, дуэт Екатерина Степура и Максим Перепелица.

Команда ПТП и NK
Команда ПТП и NK
instagram.com/goloskrainy_official

Команда Тины Кароль: Ольга Мельник, Дарья Полоротова, Анна Трубецкая, Даниэль Салем и Роман Сасанчин.

Команда Тины Кароль
Команда Тины Кароль
instagram.com/goloskrainy_official

Смотрите анонс Суперфинала шоу “Голос країни-10“ от 26.04.2020:

Как прошел четырнадцатый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

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Теги: голос країни-10
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Источник: Ivona bigmir)net

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