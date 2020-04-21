Советы от психолога Ирины Кириченко и лайф-коуча Даниэля Салема смотрите по вторникам в 22:45 на телеканале «1+1» в проекте «Одруження наосліп».

Эксперт "Одруження наосліп" рассказала, как "психология бедности" влияет на нашу жизнь пресс-служба

Читай также: "Голос країни-10": Смотреть спецвыпуск онлайн

Психолог проекта «Одруження наосліп» Ирина Кириченко, новый выпуск которого зрители увидят сегодня в 22:45 на телеканале «1+1», рассказала, что такое «психология бедности» и как она влияет на нашу жизнь.

Психология бедности - это способ мышления, который держит человека в плену собственных убеждений. Наблюдается постоянное недовольство жизнью, кажется, что счастье придет лишь тогда, когда будет больше денег, а, следовательно, и возможностей. Такое мышление не дает достичь более качественного образа жизни, - отмечает Ирина.

Читай также: “Голос країни-10”: Чем удивит команда Тины Кароль в заключительном эпизоде ”нокаутов”

Психолог называет 4 привычки, которые присущи людям с «психологией бедности».

1. Избежание ответственности. В недостатке денег обвиняется страна, экономика, семья, работодатели - все, кроме самого человека. В то время, как он сам сидит целыми днями в социальных сетях, смотрит телевизор, при этом едва сводит концы с концами. Недостаток денег и отсутствие действий оправдывает тем, что ему в жизни повезло меньше, чем остальным.

2. Отрицательно настроенное окружение. Люди с «психологией бедности» общаются с теми, кто во всем видит только негативные стороны и осуждает тех, кто живет лучше. Успешные люди у них вызывают раздражение, ведь все время напоминают, что собственно жизнь не сложилась. Для поднятия самооценки находят в богатых недостатки, превознося себя в собственных глазах.

3. Хранить ненужные вещи. Человек накапливает большое количество вещей и не может расстаться со старыми и поломанными, которые уже не использует. Они хранятся на всякий случай.

Читай также: Как не развестись после карантина?

4. Привычка жаловаться на жизнь, не ища выходов из ситуации. Жалуясь на собственное положение, человек не предпринимает никаких действий для изменения ситуации к лучшему.

Ирина Кириченко называет несколько признаков, которые помогут понять, что вам присуща «психология бедности»:

Признак первый - казаться, а не быть. Например, вы берете кредит, чтобы приобрести новую модель смартфона, или на последние деньги покупаете тур заграницу, а потом полгода сидите на одной гречке. Это создание иллюзии, что все есть, а жизнь на самом деле другого уровня. Признак второй - озлобленность. Злость и раздражение возникает по отношению к тому, кто живет лучше вас. Эти чувства может вызвать даже подруга, которая приобрела новую сумку. Признак третий - запрет на желания. Вы себе запрещаете что-то хотеть, ведь думаете, что все равно не сможете этого достичь.

Психолог отмечает, что для борьбы с «психологией» бедности нужно признать, что что-то идет не так, что есть проблема в собственном мышлении, и разработать план, как деструктивное заменять конструктивным.

Ранее мы писали, можно ли выходить замуж в високосный год.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.