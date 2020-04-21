Известный канадский актер лишился ноги из-за COVID-19
Читай также: В МОЗ предлагают продлить карантин до 12 мая
Известный канадский актер Ник Кордеро борется с последствиями COVID-19 и уже около двух недель находится в клинике Лос-Анджелеса. На днях актеру пришлось ампутировать ногу из-за осложнений, которые возникли в ходе болезни коронавируса. Об этом сообщает ТСН.
Журналисты, ссылаясь на Инста-сториз супруги Кордеро, сообщают, что канадскому актеру ампутировали правую ногу из-за тромбов, образовавшихся в сосудах.
Жена актера отметила, что лекарства, которые должны были разредить супругу кровь, не помогли, поэтому врачам пришлось отнять звезде конечность.
Сообщается, что Кордеро попал в клинику в конце марта 2020 с пневмонией, а после прохождения теста, ему поставили диагноз COVID-19. Сейчас жизнь канадского актера поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких.
Стоит отметить, что Ник Кордеро известен по работам в таких сериалах. как “Голубая кровь“, “Закон и порядок. Специальный корпус“. Кроме того, Ник был номинирован на престижную театральную премию “Тони“ за роль в постановке “Пули над Бродвеем“, основанной на картне Вуди Аллена.
Ранее мы писали, от каких факторов зависит тяжесть заболевания коронавирусом.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!