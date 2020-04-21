Известный канадский актер лишился ноги из-за COVID-19

Нику Кордеро ампутировали ногу из-за последствий коронавируса .

instagram.com/nickcordero1

Читай также: В МОЗ предлагают продлить карантин до 12 мая

Известный канадский актер Ник Кордеро борется с последствиями COVID-19 и уже около двух недель находится в клинике Лос-Анджелеса. На днях актеру пришлось ампутировать ногу из-за осложнений, которые возникли в ходе болезни коронавируса. Об этом сообщает ТСН.

Журналисты, ссылаясь на Инста-сториз супруги Кордеро, сообщают, что канадскому актеру ампутировали правую ногу из-за тромбов, образовавшихся в сосудах.

Жена актера отметила, что лекарства, которые должны были разредить супругу кровь, не помогли, поэтому врачам пришлось отнять звезде конечность.

Сообщается, что Кордеро попал в клинику в конце марта 2020 с пневмонией, а после прохождения теста, ему поставили диагноз COVID-19. Сейчас жизнь канадского актера поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких.

Ник Кордеро с семьей instagram.com/nickcordero1

Стоит отметить, что Ник Кордеро известен по работам в таких сериалах. как “Голубая кровь“, “Закон и порядок. Специальный корпус“. Кроме того, Ник был номинирован на престижную театральную премию “Тони“ за роль в постановке “Пули над Бродвеем“, основанной на картне Вуди Аллена.

instagram.com/nickcordero1

Ранее мы писали, от каких факторов зависит тяжесть заболевания коронавирусом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.