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Известный канадский актер лишился ноги из-за COVID-19

Комментариев: 3
Нику Кордеро ампутировали ногу из-за последствий коронавируса .

instagram.com/nickcordero1

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Известный канадский актер Ник Кордеро борется с последствиями COVID-19 и уже около двух недель находится в клинике Лос-Анджелеса. На днях актеру пришлось ампутировать ногу из-за осложнений, которые возникли в ходе болезни коронавируса. Об этом сообщает ТСН.

Журналисты, ссылаясь на Инста-сториз супруги Кордеро, сообщают, что канадскому актеру ампутировали правую ногу из-за тромбов, образовавшихся в сосудах.

Жена актера отметила, что лекарства, которые должны были разредить супругу кровь, не помогли, поэтому врачам пришлось отнять звезде конечность.

Сообщается, что Кордеро попал в клинику в конце марта 2020 с пневмонией, а после прохождения теста, ему поставили диагноз COVID-19. Сейчас жизнь канадского актера поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких.

Ник Кордеро с семьей
Ник Кордеро с семьей
instagram.com/nickcordero1

Стоит отметить, что Ник Кордеро известен по работам в таких сериалах. как “Голубая кровь“, “Закон и порядок. Специальный корпус“. Кроме того, Ник был номинирован на престижную театральную премию “Тони“ за роль в постановке “Пули над Бродвеем“, основанной на картне Вуди Аллена. 

instagram.com/nickcordero1

Ранее мы писали, от каких факторов зависит тяжесть заболевания коронавирусом. 

 

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Теги: коронавирус, Канада, актер, сериал
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (3)
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biniman    21.04.2020, 13:02
Оценка:  -1
biniman
Я только что упал с кресла и ударился, и что бы вы думали, ЭТО ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНОВИРУСА, спасайтесь бегите в белые комнаты с подушками только там вы будете в безопасности.
гость  (аноним)  21.04.2020, 12:57
Оценка:  -2
гость
НИК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  21.04.2020, 12:56
Оценка:  0
гость
Журналюги, по-моему, вы лишились мозгов из-за истерии по COVID-19
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