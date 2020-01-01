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Группа "Тартак" отыграла онлайн-концерт с новым вокалистом

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Узнайте, кто заменил Александра Положинского.
Группа "Тартак" отыграла онлайн-концерт с новым вокалистом
Группа "Тартак" отыграла онлайн-концерт с новым вокалистом
facebook.com/TAPTAK

В начале февраля известный украинский исполнитель, солист группы “Тартак“ и проекта “Був'є“ Александр Положинский разместил в Facebook видеообращение, в котором сообщил поклонникам о прекращении творческой деятельности. 

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А на днях “Тартак“ представил фанам нового фронтмена коллектива. Так, 18 апреля на официальном ютуб-канале был опубликован ролик, где участники группы исполняют хит “Кожне тіло“ с вокалистом Сергеем Строяном.  Ранее Тартак планировал познакомить поклонником с Сергеем 29 марта на концерте в Киеве, однако из-за карантина мероприятие не состоялось. Отметим, что 30-летний Сергей Строян также является лидером хмельницкой группы “Чумацький шлях“.

“Представити нового вокаліста гурту ми планували 29 березня, на сольному концерті в Києві. На жаль, у зв'язку з запровадженням карантину, концерт відмінився і ми почали думати, як влаштувати знайомство онлайн. Дотримуючись суворих правил самоізоляції нам все ж вдалось відзняти це відео і нарешті відкрити інтригу )) Дуже сподіваємось на підтримку. Готуємо для вас багато музичних сюрпризів. До зустрічі на концертах! Тартак. Далі буде...“, - говорится в описании к видео.

Ранее мы писали, что Руслана выпустила “Молитву Света“.

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Теги: Тартак, Сергей Строян
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Источник: Ivona bigmir)net

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