Умер известный иллюстратор Джин Дейч

Он создал мультфильм "Том и Джерри".

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17 апреля в возрасте 95 лет скончался американский художник-мультипликатор Джин Дейч. О его смерти 20 апреля сообщило агентство Associated Press со ссылкой на пресс-агента покойного Дейча.

Аниматор, режиссер, сценарист, продюсер и актер Джин Дейч умер в своей квартире в ночь с четверга на пятницу. Причина смерти не указана.

RIP: Gene Deitch, Cartoon Modernist Who Headed UPA New York And Terrytoons, Dies At 95 https://t.co/mKzDv5gmcm pic.twitter.com/D7EAbeqa9b — CartoonBrew.com - Animation News (@cartoonbrew) April 17, 2020

Джин Дейч родился 8 августа 1924 года в Чикаго. Свою карьеру в киноиндустрии он начал в 40-х годах. На счету у Дейча более ста проектов: “Том и Джерри“, “Морячок Папай“, “Дневник паучка“, “Дневник червячка“, “Гиганты“, “Хоббит“ (1966), “Алиса в Париже“, “Сильвестр и магический кристалл“, “Как избежать дружбы“, “Блаффины“

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