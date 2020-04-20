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Умер известный иллюстратор Джин Дейч

Комментариев: 2
Он создал мультфильм "Том и Джерри".
Умер известный иллюстратор Джин Дейч
Умер известный иллюстратор Джин Дейч
AP

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17 апреля в возрасте 95 лет скончался американский художник-мультипликатор Джин Дейч. О его смерти 20 апреля сообщило агентство Associated Press со ссылкой на пресс-агента покойного Дейча.

Аниматор, режиссер, сценарист, продюсер и актер Джин Дейч умер в своей квартире в ночь с четверга на пятницу. Причина смерти не указана.

Джин Дейч родился 8 августа 1924 года в Чикаго. Свою карьеру в киноиндустрии он начал в 40-х годах. На счету у Дейча более ста проектов: “Том и Джерри“, “Морячок Папай“, “Дневник паучка“, “Дневник червячка“, “Гиганты“, “Хоббит“ (1966), “Алиса в Париже“, “Сильвестр и магический кристалл“, “Как избежать дружбы“, “Блаффины“

 Недавно мы писали, что певица Sonya Kay отказалась от роскошной свадьбы после потери отца.

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Теги: иллюстратор, Том и Джерри, умер, Джин Дейч
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  20.04.2020, 21:02
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pусский
Гы-гы-гы, насрать на могилу сдохшего Дейча! А вот Брежнев был орлом, при нём СССР сначала достиг паритета, а потом превзошел США в стратегических наступательных вооружениях, и до сих пор у РФ больше ядерных ракет, чем у США благодаря Брежневу!
гость  (аноним)  20.04.2020, 19:59
Оценка:  0
гость
Земля пухом!!!
Светлая память!!!
Просмотрев мультик "Том и Джерри", Брежнев потребовал дать достойный ответ американскому империализму.
Показать загнивающему Западу мать Кузьмы
Так на свет появилось ублюдочное говно, совковая отрыжка - "Ну Погоди"
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