Умер известный иллюстратор Джин Дейч

17 апреля в возрасте 95 лет скончался американский художник-мультипликатор Джин Дейч. О его смерти 20 апреля сообщило агентство Associated Press со ссылкой на пресс-агента покойного Дейча.

Аниматор, режиссер, сценарист, продюсер и актер Джин Дейч умер в своей квартире в ночь с четверга на пятницу. Причина смерти не указана.

RIP: Gene Deitch, Cartoon Modernist Who Headed UPA New York And Terrytoons, Dies At 95 https://t.co/mKzDv5gmcm pic.twitter.com/D7EAbeqa9b