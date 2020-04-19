Гид по выживанию на карантине: ТОП-10 советов от MamaRika

Певица опубликовала смешное видео.

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MamaRika, которая недавно рассказала, как едва не рассталась с любимым перед свадьбой, поделилась с подписчиками несколькими способами, как не заскучать на самоизоляции. Забавное видео она опубликовала в Инстаграм.

В ролике MamaRika танцует в платье из подушки и, похоже, танцы действительно способны развеять любую скуку. В публикации артистка написала ТОП-10 идей для нескучного карантина, среди которых генеральная уборка и чтение любимой книги.

Полный список читайте под видео.

Если все эти варианты мимо - забудь все, что я писала выше, и делай как мы с Сережей на видео, - написала MamaRika.

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