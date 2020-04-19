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Гид по выживанию на карантине: ТОП-10 советов от MamaRika

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Певица опубликовала смешное видео.
MamaRika
MamaRika
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MamaRika, которая недавно рассказала, как едва не рассталась с любимым перед свадьбой, поделилась с подписчиками несколькими способами, как не заскучать на самоизоляции. Забавное видео она опубликовала в Инстаграм.

В ролике MamaRika танцует в платье из подушки и, похоже, танцы действительно способны развеять любую скуку. В публикации артистка написала ТОП-10 идей для нескучного карантина, среди которых генеральная уборка и чтение любимой книги.

Полный список читайте под видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так,Мамка тут підготувала для вас 10 лайфхаків ,як весело і з користю відкарантинитись по повній😉👇🏾: 1.Почнемо з банального- приготувати страву,яку ніколи не наважувався і було тупо ліньки🤗 2.Дочитати ТУ САМУ книгу,яка давно лежить і чекає коли вже...🧐Або почати нову📖Мамка радить класику,наприклад «Монах,який продав свій Феррарі» Робіна Шарми.Є над чим задуматись- дуже актуально зараз !🤓 3.Завести собаку - тут Мамка вже на опитє)Повірте,будете постійно при ділі 💩🐶 4.Вийти в прямий ефір в інстаграм,влаштувати онлайн паті👯‍♀️ 5.Подивитися улюблений серіал - Мамка радить «Силіконову долину».Гарант 100% підняття настрою!🤪 6.Добряче виспатися,якщо ви ще досі не встигли цього зробити 😴 7.Пограти у настільні ігри типу мафії ,еліаса,монополії та інших .Або ж рідненька Сонька🎮 Затягує конкретно 🤷‍♀️ 8.Влаштувати генеральне прибирання - давно пора !💪 9.Зробити повний фен-шуй у домі та шафі- повикидати старі речі!🧚 10.Набрати рідних по скайпу і провести час разом із найдорожчими!♥️ . Якщо всі ці варіанти мимо- забудь,все що я писала вище, і роби як ми із @serega_sereda на відео !🤣Дивитися ДО КІНЦЯ 🙈 #pillowchallenge . З.Ю.І головне- ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА ТА БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ ТА СВОЇХ БЛИЗЬКИХ!🙌 #stayhome

Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

Если все эти варианты мимо - забудь все, что я писала выше, и делай как мы с Сережей на видео, - написала MamaRika.

Накануне Энрике Иглесиас показал, как проводит время с детьми.

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Теги: MamaRika, певица, карантин
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