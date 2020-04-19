Видео дня: Энрике Иглесиас показал, как проводит время с детьми

Певец растрогал сеть новой публикацией.

Энрике Иглесиас показал, как проводит время с детьми Instagram

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Популярный испанский певец Энрике Иглесиас показал, как весело проводит карантин с близнецами Николасом и Люси. На своей странице в Instagram он опубликовал забавное видео, снятое во дворе собственного дома в Майами.

На видео показано, как Энрике и его трехлетние веселятся на улице. Дети резво пытаются оседлать своего звездного папу, но получается у них это с переменным успехом. Энрике призывает малышей не сдаваться и всячески их подбадривает. И все это выглядит невероятно мило!

Держись крепче, - подписал пост артист.

Ранее мы писали, что Энрике Иглесиаса арестовали за вождение автомобиля без прав.

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