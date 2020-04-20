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Вот это поворот: Слава Каминская отпраздновала Пасху с бывшим мужем

Комментариев: 1
Звездная пара развелась в 2019 году.
Слава Каминская отпраздновала Пасху с бывшим мужем
Слава Каминская отпраздновала Пасху с бывшим мужем
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Одна из участниц популярного дуэта НеАнгелы Слава Каминская, которая ранее показала фото до уколов ботокса, встретила Пасху с бывшим мужем. Напомним, что пара развелась в 2019 году, а у Эдгара Каминского даже появилась новая пассия.

Артистка поделилась в сети трогательной фотографией. На снимке Эдгар, Слава и их дети Леон и Лаура стоят рядом, улыбаясь.

Традиции. Со светлым праздником вас! Христос Воскрес, - коротко подписала Каминская неожиданную публикацию.

Подписчики звезды тут же принялись строить теории о возможном воссоединении бывших супругов. Они также отметили, что Слава и Эдгар очень хорошо смотрятся вместе: “Красивая семья“.

А недавно новая девушка Эдгара Каминского выставила эффектные фото.

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Теги: Слава Каминская, Эдгар Каминский, Пасха, НеАнгелы
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  20.04.2020, 14:22
Оценка:  0
гость
Что она такая секси , а её никто не захотел на длительные отношения за год . Девчонки вы когда растаётесь, потом очень многие понимают , что не настолько они востребованны как думали.
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