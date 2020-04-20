Вот это поворот: Слава Каминская отпраздновала Пасху с бывшим мужем

Звездная пара развелась в 2019 году.

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Одна из участниц популярного дуэта НеАнгелы Слава Каминская, которая ранее показала фото до уколов ботокса, встретила Пасху с бывшим мужем. Напомним, что пара развелась в 2019 году, а у Эдгара Каминского даже появилась новая пассия.

Артистка поделилась в сети трогательной фотографией. На снимке Эдгар, Слава и их дети Леон и Лаура стоят рядом, улыбаясь.

Традиции. Со светлым праздником вас! Христос Воскрес, - коротко подписала Каминская неожиданную публикацию.

Подписчики звезды тут же принялись строить теории о возможном воссоединении бывших супругов. Они также отметили, что Слава и Эдгар очень хорошо смотрятся вместе: “Красивая семья“.

А недавно новая девушка Эдгара Каминского выставила эффектные фото.

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