Меган Маркл даст интервью в прямом эфире

Она появится в студии шоу Good Morning America.

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Меган Маркл, которая вместе с принцем Гарри сложила королевские полномочия, появится в студии шоу Good Morning America и даст первое за долгое время интервью. На телевидении она расскажет о совместной работе с Disney, сообщают западные СМИ.

Меган Маркл озвучила мультфильм “Слоны“, который экранизирует путешествие диких животных через пустыню Калахари в Южной Африке. Картина вышла в свет 3 апреля, а уже сегодня, 20 апреля, супруга принца Гарри посетит утреннее шоу Good Morning America, чтобы поговорить о документальной ленте и представить ее зрителям.

О чем еще будет рассказывать Маркл - неизвестно. Однако интересно будет узнать, как супруге принца Гарри живется в новой обстановке и стала ли она на самом деле свободнее после отказа от обязанностей.

Ранее мы писали, что принц Гарри отказался от королевской фамилии после переезда в США.

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