Актриса опубликовала видео в Инстаграм.

Милла Йовович показала, как празднует Пасху с детьми Instagram

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Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович чтит традиции своего народа и делится ими с детьми. Знаменитость показала своим фолловерам, как ее дочери отметили Пасху.

В Инстаграм звезда “Пятого элемента“ опубликовала забавное домашнее видео и поздравила подписчиков с праздником.

Христос Воскрес. С праздником православной Пасхи всех! Вот несколько видео о девочках, которые практикуют некоторые российские/украинские пасхальные традиции, хотя и по-своему. Спасибо моей подруге за прекрасную паску, - написала Йовович.

В ролике девочки возле паски со свечой бьются пасхальными яйцами и произносят традиционное поздравление “Христос Воскрес. Воистину Воскресе“.

Напомним, что ранее 12-летняя дочка Миллы Йовович украсила обложку модного журнала.

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