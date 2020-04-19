Милла Йовович показала, как празднует Пасху с детьми
Читай также: Почти без акцента: Дочки Миллы Йовович спели детскую песенку на русском
Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович чтит традиции своего народа и делится ими с детьми. Знаменитость показала своим фолловерам, как ее дочери отметили Пасху.
В Инстаграм звезда “Пятого элемента“ опубликовала забавное домашнее видео и поздравила подписчиков с праздником.
Христос Воскрес. С праздником православной Пасхи всех! Вот несколько видео о девочках, которые практикуют некоторые российские/украинские пасхальные традиции, хотя и по-своему. Спасибо моей подруге за прекрасную паску, - написала Йовович.
В ролике девочки возле паски со свечой бьются пасхальными яйцами и произносят традиционное поздравление “Христос Воскрес. Воистину Воскресе“.
Христос Воскрес!! Happy Orthodox Easter everyone! Here’s a few videos of the girls practicing some Russian/Ukrainian Easter traditions, albeit in their own way😂 thanks to my friend @ingakosinova for the beautiful Easter cake!❤️❤️❤️ @evergaboanderson #dashielanderson #христосвоскрес
Напомним, что ранее 12-летняя дочка Миллы Йовович украсила обложку модного журнала.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил