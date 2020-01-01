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Лилия Ребрик умилила сеть пасхальным фото

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Ведущая поздравила украинцев с праздником.
Лилия Ребрик умилила сеть пасхальным фото
Лилия Ребрик умилила сеть пасхальным фото
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Телеведущая Лилия Ребрик, ранее поразившая своей растяжкой, опубликовала семейное фото в праздничный день. Звезда ТВ поздравила украинцев с Пасхой, которая отмечается сегодня, 19 апреля. 

По традиции Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким и детьми празднуют Пасху у родителей. Однако в этом году карантин внес коррективы в планы украинцев.

В социальной сети телеведущая поделилась милым семейным фото, на котором “дикая семейка“ позирует в обнимку. 

Христос Воскрес! Вкусной паски и светлых мыслей! Берегите своих родных“, - подписала публикацию Ребрик.

 

А недавно Лилия Ребрик показала архивное свадебные фото.

 

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Теги: Лилия Ребрик, ведущая
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