Лилия Ребрик умилила сеть пасхальным фото

Ведущая поздравила украинцев с праздником.

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Телеведущая Лилия Ребрик, ранее поразившая своей растяжкой, опубликовала семейное фото в праздничный день. Звезда ТВ поздравила украинцев с Пасхой, которая отмечается сегодня, 19 апреля.

По традиции Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким и детьми празднуют Пасху у родителей. Однако в этом году карантин внес коррективы в планы украинцев.

В социальной сети телеведущая поделилась милым семейным фото, на котором “дикая семейка“ позирует в обнимку.

Христос Воскрес! Вкусной паски и светлых мыслей! Берегите своих родных“, - подписала публикацию Ребрик.

А недавно Лилия Ребрик показала архивное свадебные фото.

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