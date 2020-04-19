Как украинские звезды отмечают праздник Пасхи
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Сегодня, 19 апреля, православные христиане отмечают главный религиозный праздник – день Светлого Христова Воскресения. В этом году Пасху верующим приходится встречать в узком семейном кругу. Исключением не стали и знаменитости.
Украинские звезды показали, как празднуют Пасху, и поздравили поклонников со светлым днем. Мы уже писали, как поздравила поклонников Оля Полякова, а сейчас предлагаем взглянуть на праздничные посты в Инстаграм других деятель шоу-биза.
Ольга Фреймут рассказала, что вместе с детьми и мужем посетила богослужение перед телевизором. Они смотрели трансляцию из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.
Ведущая показала паску со своего пасхального стола, украшенную долькой апельсина.
Ирина Федишин опубликовала семейный снимок. Семья певицы одета в вышиванки, а накануне Пасхи собственноручно они украсили дом и раскрашивала писанки.
Искренне поздравляем всех с Пасхой! Всем здоровья, любви и добра! Веселых Вам праздников, друзья, и вкусной паски! Христос Воскрес!, – написала Ирина Федишин.
Дзидзьо записал видео для поклонников с украшенной пасхальной корзиной в руках.
Вкусного вам кулича, вкусной колбаски, яичка вкусного, хрена вам к этому всему. Наешьтесь, люди, и будьте немножко добрее. Христос Воскрес, - написал Дзидзьо.
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Телеведущая Леся Никитюк решила вспомнить, какой была для нее Пасха в прошлом году. Тогда она “попала под раздачу“ от священника - он обильно окропил ее водой.
Сергей Бабкин с семьей также соблюдают карантин. Христос Воскрес! С праздником, дорогие! Здоровья, любви, счастья, мира Вашим домам! Обнимаем! - написали в соцсети Сергей и Снежана.
Ранее Леся Никитюк показала яркий пасхальный лук.
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