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Как украинские звезды отмечают праздник Пасхи

Комментариев: 2
Знаменитости поздравили с праздником на самоизоляции.
Как украинские звезды отмечают праздник Пасхи
Как украинские звезды отмечают праздник Пасхи
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Сегодня, 19 апреля, православные христиане отмечают главный религиозный праздник – день Светлого Христова Воскресения. В этом году Пасху верующим приходится встречать в узком семейном кругу. Исключением не стали и знаменитости.

Украинские звезды показали, как празднуют Пасху, и поздравили поклонников со светлым днем. Мы уже писали, как поздравила поклонников Оля Полякова, а сейчас предлагаем взглянуть на праздничные посты в Инстаграм других деятель шоу-биза.

Ольга Фреймут рассказала, что вместе с детьми и мужем посетила богослужение перед телевизором. Они смотрели трансляцию из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве. 
Ведущая показала паску со своего пасхального стола, украшенную долькой апельсина.

Ирина Федишин опубликовала семейный снимок. Семья певицы одета в вышиванки, а накануне Пасхи собственноручно они украсили дом и раскрашивала писанки.

Искренне поздравляем всех с Пасхой! Всем здоровья, любви и добра! Веселых Вам праздников, друзья, и вкусной паски! Христос Воскрес!, – написала Ирина Федишин.

Дзидзьо записал видео для поклонников с украшенной пасхальной корзиной в руках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Христос Воскрес🙏🏼

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

Вкусного вам кулича, вкусной колбаски, яичка вкусного, хрена вам к этому всему. Наешьтесь, люди, и будьте немножко добрее. Христос Воскрес, - написал Дзидзьо.

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Телеведущая Леся Никитюк решила вспомнить, какой была для нее Пасха в прошлом году. Тогда она “попала под раздачу“ от священника - он обильно окропил ее водой.

Сергей Бабкин с семьей также соблюдают карантин. Христос Воскрес! С праздником, дорогие! Здоровья, любви, счастья, мира Вашим домам! Обнимаем! - написали в соцсети Сергей и Снежана.

 

Ранее Леся Никитюк показала яркий пасхальный лук.

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Теги: Пасха, звезды шоу-бизнеса
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Комментариев (2)
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za4arovanaj    19.04.2020, 14:53
Оценка:  0
za4arovanaj
Скажіть кому це цікаво???
Навіщо це писати... мені до них байдуже!
гость  (аноним)  19.04.2020, 14:53
Оценка:  0
гость
Кацапы, сегодня прекрасный день, чтобы вам всем сдохнуть! Врата Ада открыты! Аминь
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