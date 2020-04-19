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Санта Димопулос впервые показала маленькую дочь

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Смотрите, на кого похожа маленькая София.
Санта Димопулос показала маленькую дочь: фото
Санта Димопулос показала маленькую дочь: фото
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Экс-участница группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос в прошлом году стала мамой во второй раз. В сети звездная мама показала свою подросшую дочь.

14 сентября Санта Димопулос родила своему мужу Игорю Кучеренко дочь, которую назвали Софией. Роды звезды проходили в одной из клиник Монако. Ранее Санта рассказывала, что поправилась на 15 килограммов за время беременности, однако довольно быстро смогла вернуться в прежнюю форму.

Накануне Димопулос впервые показала лицо дочери. Сейчас девочке исполнилось 7 месяцев и Санта решила, что настала пора представить ее публике. В своем Инстаграм модель разместила фото Софии и с юмором намекнула на то, что девочка явно пошла не в нее - ведь Санта смуглая и с темными глазами, а ребенок светлокожий и голубоглазый. 

Знакомьтесь, принцесса София. Правда же мы похожи как две капли воды? - написала исполнительница.

 

 

Ранее жену Сергея Бабкина раскритиковали в Сети за фото покупок.

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Теги: Санта Димопулос, певица, дети звезд
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  19.04.2020, 12:04
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гость
Похожа на маму до ее пластики !)
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