Надя Дорофеева похвасталась стильным "карантинным" образом - фото

Певица поделилась новым снимком в нижнем белье.

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Надя Дорофеева продолжает радовать фанов стильными фото. На этот раз певица разместила в Инстаграм серию снимков, сделанных во время карантина. Образ Надя собрала из халата и аксессуаров.

Так, на фото Дорофеева позирует сидя в кресле. На ней серый халат, полотенце на голове, черные очки. Девушка дополнила образ матовой помадой и массивными аксессуарами в виде сережек и колье.

I’m a bitch , I’m a boss. Зацените мои 50 оттенков серого, - подписала публикацию Надя Дорофеева.

Напомним, что недавно “Время и Стекло“ выпустили карантинную версию хита “Навсегда/Никогда“.

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