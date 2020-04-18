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Надя Дорофеева похвасталась стильным "карантинным" образом - фото

Комментариев: 4
Певица поделилась новым снимком в нижнем белье.
Надя Дорофеева похвасталась стильным образом на карантине - фото
Надя Дорофеева похвасталась стильным образом на карантине - фото
Instagram

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Надя Дорофеева продолжает радовать фанов стильными фото. На этот раз певица разместила в Инстаграм серию снимков, сделанных во время карантина. Образ Надя собрала из халата и аксессуаров.

Так, на фото Дорофеева позирует сидя в кресле. На ней серый халат, полотенце на голове, черные очки. Девушка дополнила образ матовой помадой и массивными аксессуарами в виде сережек и колье.

I’m a bitch , I’m a boss. Зацените мои 50 оттенков серого, - подписала публикацию Надя Дорофеева.

Напомним, что недавно “Время и Стекло“ выпустили карантинную версию хита “Навсегда/Никогда“.

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Теги: Надя Дорофеева, певица, фото
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Комментариев (4)
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Лола Жбанова  (аноним)  18.04.2020, 21:14
Оценка:  0
Лола Жбанова
50 лет назад я тоже была модная телка)!)
Рома Крым  (аноним)  18.04.2020, 21:02
Оценка:  0
Рома Крым
Скоро пляжный сезон у нас. Если туристы не приедут, то кому мы будем сосать?????
русский  (аноним)  18.04.2020, 21:01
Оценка:  0
русский
Как я ненавижу всех блядей! Люблю только сладких мальчиков, гы-гы-гы!
pусский  (аноним)  18.04.2020, 20:28
Оценка:  0
pусский
Глиста, покрытая плесенью. Или просто Тупая Писда, гы-гы-гы!
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