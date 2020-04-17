Влад Яма засыпал сеть чувственными фото с женой

Фотосет звездные супруги сделали на вебкамеру.

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Известный украинский хореограф Влад Яма устроил чувственную фотосессию вместе с женой Лилианой. Примечательно, что супруги сделали фото в режиме онлайн.

Так, Влад и Лилиана позировали в ванной на вебкамеру для фотографа Руслана Гаврилюка. На фотографиях любимая Влада предстала в черном боди, а также в коротком сером топе и джинсах. Кадры были опубликованы в Инстаграм Ямы.

Представляете, что даже фотосессию можно сделать online? Да еще какую... Невероятную! Спасибо, Руслан, за такой невероятный эксперимент, а также за то, что очень метко подчеркнул настроение нашего времени. А драгоценные кадры будут нам всегда напоминать это время, - написал хореограф в посте.

Напомним, что недавно Влад Яма впервые показал свадебное фото.

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