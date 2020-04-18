Слава Каминская поделилась необычным способом покраски пасхальных яиц

Певица поделилась забавным фото.

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская показала, как красить пасхальные яйца зеленкой. Необычной идеей артистка и звездная мама поделилась в своем Инстаграм.

Тема нашего сегодняшнего урока - яйца яркие, праздничные, украшенные зеленкой. Яйца, как вы понимаете, сами себя не покрасят, а вот дети! Могут одновременно обновить и модернизировать мебель, в том числе и мягкую, ну и весело провести время. Мама (сегодня это моя роль) владеет зеленкой и кастрюлей в совершенстве и по самые локти, – написала Слава.

Звезда добавила фото и видео, на которых предстала в оригинальном фартуке. Вместе со Славной на кадрах ее дети, которые помогают ей справиться с задачей.

Скорлупу лука нарезать ножницами, обвалять в скорлупе мокрые яйца (чтобы прилипла луковая шубка) и закутать в марлю, как колобка, перевязав нитью. Насыпать соль в холодную воду, положить яйца, налить бутылочку зеленки и пусть варятся. После очистить от марли, промыть и смазать маслом! Самые красивые яйца, которые я когда-либо делала, - подытожила Каминская.

А недавно новая девушка Эдгара Каминского выставила эффектные фото в сети.

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