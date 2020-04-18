Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Слава Каминская поделилась необычным способом покраски пасхальных яиц

Комментариев: 2
Певица поделилась забавным фото.
Слава Каминская показала, как красить яйца на Пасху - фото
Слава Каминская показала, как красить яйца на Пасху - фото
Instagram

Читай также: Вика из "НеАнгелов" показала редкие фото своих бабушек

Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская показала, как красить пасхальные яйца зеленкой. Необычной идеей артистка и звездная мама поделилась в своем Инстаграм.

Тема нашего сегодняшнего урока - яйца яркие, праздничные, украшенные зеленкой. Яйца, как вы понимаете, сами себя не покрасят, а вот дети! Могут одновременно обновить и модернизировать мебель, в том числе и мягкую, ну и весело провести время. Мама (сегодня это моя роль) владеет зеленкой и кастрюлей в совершенстве и по самые локти, – написала Слава.

Звезда добавила фото и видео, на которых предстала в оригинальном фартуке. Вместе со Славной на кадрах ее дети, которые помогают ей справиться с задачей.

Скорлупу лука нарезать ножницами, обвалять в скорлупе мокрые яйца (чтобы прилипла луковая шубка) и закутать в марлю, как колобка, перевязав нитью. Насыпать соль в холодную воду, положить яйца, налить бутылочку зеленки и пусть варятся. После очистить от марли, промыть и смазать маслом! Самые красивые яйца, которые я когда-либо делала, - подытожила Каминская.

А недавно новая девушка Эдгара Каминского выставила эффектные фото в сети.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Слава Каминская, Пасха
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
sharry-sharry    18.04.2020, 12:29
Оценка:  0
sharry-sharry
Прошу прощения "скорлупа",опечатка
sharry-sharry    18.04.2020, 12:28
Оценка:  0
sharry-sharry
Какая "скарлупа лука"? У лука не скарлупа,а шелуха,,,,"грамотеи"
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь