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Новый эпизод "Симпсонов": В сериале покажут, как семейство проводит карантин

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В новой серии Симпсонов семейка переживет невероятные приключения в карантин.

Новый эпизод
Новый эпизод "Симпсонов": В сериале покажут, как семейство проводит карантин
instagram.com/thesimpsons

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Уже в это воскресенье, 19 апреля, фанаты мультсериала “Симпсоны“ смогут оценить новый эпизод, который будет посвящен теме самоизоляции из-за коронавируса. В этой серии зрители смогут увидеть свежую “диванную заставку“. Об этом пишет The Verge.

Тизер нового эпизода уже появился на Youtube-страничке канала FOX. 

Из него становится понятно, что зрителей ждет “карантинная“ тематика - знаменитое семейство будет, как и все, кто находится в самоизоляции, искать способы развлечься, не выходя из дому.

Так, благодаря гарнитуре виртуальной реальности Симпсоны отправятся в невероятное путешествие вокруг Спрингфилда - и зрителям уж точно не придется скучать, наблюдая за происходящим.

Гомер устроит себе мега-экстремальный полет с препятствиями в виде гигантских пончиков, Барт как матерый сноубордист спустится по заснеженному склону, Мардж поймает волну на серфе, а Лиза устроит подводное плаванье и встретится с китами. Самая юная из семейства Мэгги устроит трип по опустевшим улицам города на своем трехколесном велосипеде.

В связи с тем, что в кадре будет виртуальная реальность - зрители оценят несколько видоизмененную графику мульта: кадры будут не привычно теплыми, а несколько абстрактными и схематическими. 

Ранее мы писали, что в Симпсонах предсказали финал “Игры престолов“.

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Теги: Симпсоны, сериал, Карантин, коронавирус
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Источник: IVONА bigmir)net

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