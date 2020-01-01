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"МастерШеф. Профессионалы-2": шефы будут готовить мясо из гороха

Спецтема: ТВ и телешоу
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Чем удивит восьмой выпуск кулинарного проекта.
"МастерШеф. Профессионалы-2": шефы будут готовить мясо из гороха
"МастерШеф. Профессионалы-2": шефы будут готовить мясо из гороха
пресс-служба

Участники шоу “МастерШеф. Профессионалы“ на канале СТБ уже успели выучить вкусы и предпочтения судей проекта. Но для поваров важно уметь впечатлить любого гостя, а не только постоянного клиента, и скоро у участников выдастся такая возможность.

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В восьмом выпуске “МастерШеф. Профессионалы“ к участникам впервые приедут гости. И впервые в истории проекта это будут чемпионы-богатыри, тяжелоатлеты и пауэрлифтеры.

“Гостей будет всего лишь семеро, но едят они точно больше, чем семь среднестатистических украинцев. Для поддержания формы им требуется большое количество белка, клетчатки и правильных углеводов в течение дня. Но, конечно, есть одно «но» для участников: их блюда должны быть полностью растительного происхождения!“ - рассказывает Эктор Хименес-Браво.

Задача профессионалов – приготовить блюда без мяса, которые по вкусу ничем не уступают мясным аналогам. Важно отметить, что все спортсмены не вегетарианцы. Они едят высокобелковую пищу по пять раз в день, и точно знают вкус правильно приготовленного мяса. Поэтому салатами и простыми вегетарианскими блюдами командам точно не обойтись!

"МастерШеф. Профессионалы-2": шефы будут готовить мясо из гороха
пресс-служба

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Каждая команда должна приготовить 2 холодных закуски и 3 основных блюда. Таких, чтобы спортсмены вообще не поняли, что они едят не мясо.

Кто впечатлит атлетов горохом, сейтаном и тофу, увидим в субботу 18 апреля в 19:00 на канале СТБ.

Биографии всех участников шоу “МастерШеф. Профессионалы-2” можно посмотреть здесь.

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Теги: МастерШеф. Профессионалы 2
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Источник: Ivona bigmir)net

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