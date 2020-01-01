Новый выпуск реалити-шоу выйдет уже сегодня, 7 апреля.

Тематическая вечеринка и приезд мамы Алины: что мы увидим в 7 выпуске "Холостяка-10" пресс-служба

Сегодня, 17 апреля в 19:00, на СТБ выйдет 7 выпуск романтического реалити “Холостяк-10“. Макс предложит участницам организовать тематическую house-party, собрав большую компанию. Но почему на вечеринку приедет мама Алины?

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После трех недель, проведенных в жарком Таиланде, Холостяк вместе с участницами вернется в Киев. Девушек ждет приятный и весьма неожиданный сюрприз от Макса. Он примет решение провести неделю под одной крышей с участницами. Таким образом Холостяк надеется лучше узнать девушек, присмотреться к ним и проверить, как они ведут себя в быту. Кроме того, Макс предложит участницам вместе организовать house-party и немного расслабиться.

“Наконец-то у нас будет какая-то музыка, алкоголь, веселье. Я очень рада“, – скажет Дана.

Холостяк предложит устроить тематическую вечеринку. У каждой девушки будет свой особенный образ. Однако выберут они себе наряды не самостоятельно. Образы для них Макс доверит подобрать Дане с Алиной.

“Дайте волю своей фантазии. Пусть разгуляется“, – посоветует Макс.

Девушки воспримут слова Холостяка буквально и подойдут к выбору нарядов для конкуренток с юмором...

Что мы увидим в 7 выпуске Холостяка-10 пресс-служба

Что мы увидим в 7 выпуске Холостяка-10 пресс-служба

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Тем временем сам Макс предложит двум девушкам поехать вместе с ним за продуктами. А сразу после – все участницы примутся за приготовление еды. Смогут ли ужиться на одной кухне столько хозяек?

Сюрпризом для девушек станет приход гостей, которых, по словам Холостяка, они будут рады видеть.

“Думаю, что это будут прошлые Холостяки“, – предположит Алина. “Может, какие-то звезды к нам приедут“, – отметит Вика. “Главное, не бывшие участницы“, – добавит Настя.

На вечеринку приедет важный гость, которому Макс доверяет. Кто же это? И почему там окажется мама Алины?

Что мы увидим в 7 выпуске Холостяка-10 пресс-служба

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Женщина раскроет о личной жизни дочери множество подробностей, которые удивят Холостяка. Ко всему прочему, мама девушки попробует поспособствовать сближению пары! Не отпугнет ли Макса такая настойчивость?

Смотрите 7 выпуск романтического реалити “Холостяк-10“ сегодня, 17 апреля в 19:00, на СТБ, а в 22:00 не пропустите онлайн пост-шоу на официальной страничке проекта в Instagram с ведущим Григорием Решетником. Гостями прямого эфира станет участница Алина, а также главный герой – Макс.

Как прошел шестой выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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